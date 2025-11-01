Gặp lãnh đạo DN cung cấp hàng cho Apple, Samsung, Nvidia..., Phó Thủ tướng đề nghị mở trung tâm tại HN

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với Tập đoàn ARM. Ảnh: VGP

Đó là ngành bán dẫn. Theo dự báo của các chuyên gia, doanh thu của ngành bán dẫn toàn cầu sẽ vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Đây là lĩnh vực giàu tiềm năng với nền kinh tế và đang được nhiều quốc gia trên thế giới theo đuổi.

Trong ngày 31/10 (theo giờ địa phương), tại Vương quốc Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có cuộc làm việc với Tập đoàn ARM.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò và vị thế toàn cầu của Tập đoàn ARM trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Đồng thời, Phó Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn đã có nhiều sáng kiến hỗ trợ phát triển nhân lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác công nghệ, cũng như góp phần vào việc hình thành nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam chủ trương thu hút và đồng hành cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như ARM nhằm phát triển các khâu của chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn, bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ và xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Phó Thủ tướng với Tập đoàn ARM. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị ARM tăng cường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Hòa Lạc (Hà Nội) và viện, trường, doanh nghiệp Việt; đồng thời triển khai các chương trình đào tạo chứng chỉ, nhằm xây dựng đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch đạt chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý Tập đoàn ARM xem xét mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cũng như thiết lập Trung tâm R&D tại NIC Hòa Lạc, nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị ARM hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung. Ngoài ra, giới thiệu các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức trong hệ sinh thái ARM đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn trong quá trình hoàn thiện chính sách phát triển ngành bán dẫn, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Tập đoàn có sản phẩm đóng vai trò then chốt trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Smartphone có hiển thị logo Arm. Ảnh: Reuters

ARM là tập đoàn công nghệ bán dẫn và thiết kế phần mềm nổi tiếng của Anh. Tập đoàn hiện có trên 6.500 nhân viên. Doanh thu năm 2024 của ARM đạt khoảng 3,2 tỷ USD.

Trên thực tế, Tập đoàn ARM nổi tiếng với thiết kế kiến trúc vi xử lý (CPU architecture) được sử dụng trong hơn 99% thiết bị di động toàn cầu. Kể từ khi ARM công bố vi xử lý đầu tiên ở Cambridge (năm 1985), đến nay (năm 2025) đã có hơn 250 tỷ chip được sản xuất và tích hợp trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

Chip ARM đóng vai trò then chốt trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu, cung cấp nền tảng thiết kế cho các hãng như Apple, Samsung, Qualcomm, Nvidia,...

Thực tế, trong thời gian qua, Tập đoàn ARM đã phối hợp với NIC triển khai những hoạt động về đào tạo bán dẫn như hỗ trợ các bản quyền cho các trường đại học, cũng như tổ chức các hội thảo phát triển nguồn nhân lực bán dẫn...

Ngành công nghiệp bán dẫn trên thế giới đang khát nhân lực. Ảnh minh họa