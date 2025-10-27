Gặp mặt Bộ trưởng Lương Tam Quang, DN hàng đầu thế giới về viễn thông và AI cam kết điều quan trọng

Sáng 26/10/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao bà Rita Mokbel, Chủ tịch – Tổng giám đốc công ty Ericsson Việt Nam.

Trong buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, chuyến thăm, làm việc và tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội của bà Rita Mikbel và đoàn công tác của công ty Ericsson Thụy Điển là dấu mốc quan trọng, tiếp nối kết quả tốt đẹp chuyến thăm Thụy Điển của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tháng 9/2025. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ericsson đối với hợp tác phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và viễn thông thế hệ mới tại Việt Nam.

Hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin; nghiên cứu, phát triển các giải pháp bảo mật dựa trên AI nhằm bảo vệ hạ tầng mạng 5G, 6G trước các nguy cơ an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao và khủng bố; phối hợp nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số an toàn và Trung tâm dữ liệu AI có chủ quyền tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công ty Ericsson chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ xây dựng và vận hành các mạng lưới thông tin di động thế hệ mới. Việc chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất thiết bị 5G, 6G - bước đi chiến lược góp phần hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ của Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng khuyến khích Ericsson tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật chất lượng cao, triển khai chương trình nghiên cứu chung về an toàn thông tin, quản lý phổ tần và ứng dụng AI trong quản lý mạng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và bà Rita Mokbel chụp ảnh lưu niệm.

Ericsson (1876) là một công ty mạng và viễn thông đa quốc gia của Thụy Điển, một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng mạng 5G.

Hoạt động từ năm 1993, Ericsson Việt Nam cung cấp thiết bị và giải pháp cho các nhà khai thác lớn như Viettel, VNPT, Mobifone… trên tất cả các công nghệ di động, bao gồm GSM, WCDMA, LTE và 5G. Hiện Ericsson vẫn là nhà cung cấp thiết bị viễn thông quan trọng và là đối tác lâu dài của Viettel, VNPT và Mobifone.

Từ lâu, Ericsson đã tập trung phát triển 5G, trí tuệ nhân tạo (AI) hiện thực hóa Internet vạn vật (IoT).

5G

5G là thế hệ mạng di động thứ năm. Nhanh hơn 4G tới 100 lần, 5G đang tạo ra những cơ hội chưa từng có cho cả người dùng và doanh nghiệp.

Tốc độ kết nối nhanh hơn, độ trễ cực thấp và băng thông rộng hơn đang thúc đẩy xã hội, chuyển đổi các ngành công nghiệp và nâng cao đáng kể trải nghiệm hàng ngày. Các dịch vụ mà chúng ta từng coi là tương lai, chẳng hạn như y tế điện tử, phương tiện kết nối và hệ thống giao thông, và trò chơi điện tử đám mây tiên tiến đã xuất hiện.

Với công nghệ 5G, chúng ta có thể góp phần tạo ra một tương lai thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn. Đó là lý do tại sao Ericsson coi mạng 5G là cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng. Nó cũng quan trọng đối với một quốc gia như đường sắt, mạng lưới điện và đường bộ. Mọi thứ, từ xe tự lái đến khinh khí cầu thời tiết… đều sẽ dựa vào 5G để hoạt động.

Trí tuệ nhân tạo

Ericsson là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML). Do mạng lưới dữ liệu trong tương lai sẽ là những hệ thống dữ liệu chuyên sâu, AI là điều kiện tiên quyết để có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của mạng lưới. Do đó, AI là một thành phần chủ chốt trong tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Ericsson.

Tận dụng kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực và một trong những tập dữ liệu lớn nhất trong ngành, Ericsson đang sử dụng các giải pháp thông minh và AI hàng đầu trong ngành để giảm thiểu sự phức tạp, đáp ứng các yêu cầu của công nghệ hiện đại và các trường hợp sử dụng, tăng hiệu suất mạng, giảm chi phí vận hành và cho phép tự động hóa mạng - tất cả đều tập trung vào việc đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể và tạo ra các mô hình kinh doanh mới."

Internet vạn vật (IoT)

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, còn được gọi là "Internet vạn vật", hướng đến việc tạo ra các thành phố, hệ thống giao thông và công nghiệp thông minh hơn. Thụy Điển là quốc gia châu Âu nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp 4.0, và trong thập kỷ qua, 4/5 đơn xin cấp bằng sáng chế đến từ Ericsson.

Các giải pháp IoT của Ericsson giúp thu hẹp khoảng cách giữa khả năng và hiện thực.



