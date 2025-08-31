Gặp Thủ tướng, doanh nghiệp có lãi gần 2 tỷ USD lập kỷ lục Việt Nam được trao huân chương gì?

Doanh nghiệp này là Tập đoàn Viettel.

Chiều qua (30/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Chương trình có sự tham gia của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Đặc biệt, tại Hội nghị, Thủ tướng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng Quân đội (MB). Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng cho những đóng góp của Viettel và MB Bank trong thời gian qua.

Đây cũng chính năm thứ 2 liên tiếp Tập đoàn Viettel có vinh dự này. Trước đó, vào năm 2024, đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm truyền thống, Viettel được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong nghiên cứu và làm chủ công nghệ.

Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng Quân đội (MB); trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Binh đoàn 18 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: VGP

"Lời hứa" của hơn 50.000 người Viettel

Tại Hội nghị với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước", Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng khẳng định, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong hơn 36 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng Viettel luôn phát huy truyền thống, cách làm của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Theo đó, 3 chức năng đặc biệt là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Viettel, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Tính đến nay, Viettel đã làm chủ nhiều khí tài chiến lược, hoàn thành nghiên cứu, chế tạo hơn 50 loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, được đưa phục vụ tốt các nhiệm vụ huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu của nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, có rất nhiều sản phẩm khí tài quân sự của Viettel được trưng bày tại triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đồng thời được tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong ngày 2/9.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Về công nghiệp công nghệ cao, chiến lược của tập đoàn là nghiên cứu, phát triển sản phẩm lưỡng dụng. Cùng với các vũ khí trang bị cho quân đội, Viettel đã triển khai các dòng sản phẩm mũi nhọn trong lĩnh vực dân sự, đặc biệt làm chủ hoàn toàn các thiết bị trong hệ sinh thái thiết bị 5G. Hiện nay, nhiều sản phẩm công nghệ cao của tập đoàn đã được phân phối, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Ngoài ra, Viettel đang tập trung nghiên cứu, phát triển 9/11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131 của Thủ tướng Chính phủ.

Về lĩnh vực thương mại và logistics, xác định hạ tầng logistics là "huyết mạch của dòng chảy vật chất", thời gian vừa qua, Viettel đã đẩy mạnh ứng dụng những công nghệ mới nhất để phát triển hạ tầng logistics quốc gia, góp phần liên thông mạnh mẽ hơn nữa hàng hóa trong Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Tập đoàn Viettel nhấn mạnh trên hành trình vươn lên cùng đất nước, tập đoàn cam kết sẽ làm tốt hơn nữa chức năng đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, là doanh nghiệp tiên phong, chủ lực của Việt Nam, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội dành cho Viettel. Đây là lời hứa và cũng là mệnh lệnh từ trái tim của hơn 50.000 CBNV Viettel trên toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng và trường tồn.

Viettel lập kỷ lục

Tổ hợp tên lửa S125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không. Sản phẩm này tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong ngày 2/9. Ảnh: VGP

Trong năm 2024, Tập đoàn Viettel Viettel đạt doanh thu hợp nhất 190.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2023. Đặc biệt, Viettel ghi nhận lãi hợp nhất trước thuế kỷ lục 51.000 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD (tại thời điểm công bố đầu 2025). Tiền nộp ngân sách của tập đoàn này tăng 12,3% lên mức 42.600 tỷ đồng. Ngoài ra, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên tập đoàn năm 2024 tăng 6%.

Trong nửa đầu năm 2025, nhiều công ty con của Viettel cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, tiêu biểu như Viettel Global (UPCoM: VGI) - công ty con của Viettel tại thị trường nước ngoài. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu của Viettel Global đạt 20.171 tỷ ₫ồng, tăng 21,6 % so với cùng kỳ. Con số này thậm chí vượt xa mức tăng trưởng trung bình của ngành viễn thông thế giới (4,7%). Lợi nhuận ròng lũy kế trong 6 tháng đầu năm của công ty đạt khoảng 2.357 tỷ đồng, tăng 10 % so với cùng kỳ.