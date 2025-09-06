Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gặp Thủ tướng, doanh nghiệp "Make in Vietnam" chia sẻ bí quyết "về một Việt Nam mới hùng cường"

06-09-2025 - 17:37 PM | Doanh nghiệp

Sau hành trình 33 năm bền bỉ đồng hành cùng đất nước, Tập đoàn CT Group đã có những thành tựu tiên phong, nổi bật.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương (13/10/1945 - 13/10/2025), vào chiều 30/8/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp, chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước".

Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp ngày 30/8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự Hội nghị có khoảng 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong số đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Viettel, Petrovietnam, Tập đoàn CT Group, Tập đoàn Sun Group...

Các đại biểu đã thảo luận về những thách thức và cơ hội trong thời kỳ mới, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy kinh tế số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Gặp Thủ tướng, doanh nghiệp xuất khẩu 5.000 chiếc UAV sang Hàn Quốc chia sẻ điều gì?

Những ngày giữa tháng 8 lịch sử, có một doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt được đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải hạng nặng (từ 60kg đến 300kg) cho Hàn Quốc. Đó là Tập đoàn CT Group.

Lô UAV vận tải "Make in Vietnam" ứng dụng công nghệ độc quyền do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong ngành công nghệ cao của Việt Nam; mà còn kể phần nào hành trình bền bỉ hơn 3 thập kỷ đồng hành đất nước của CT Group.

"80 năm trước, ông cha ta giành độc lập cho dân tộc, nay đã đến lúc chúng ta phải đứng lên giành độc lập về khoa học công nghệ, để con em chúng ta ngẩng cao đầu bước ra thế giới, chinh phục nền khoa học công nghệ 4.0, để trả lời cho thế giới về một Việt Nam mới hùng cường" - Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, chia sẻ.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Tập đoàn CT Group cũng chia sẻ về hành trình của CT Group bắt đầu từ một công ty nhỏ thành lập năm 1992, khi đất nước bắt đầu mở cửa hội nhập, đến nay đã phát triển thành tập đoàn với 68 công ty thành viên hoạt động tại nhiều quốc gia, trải rộng trên 9 lĩnh vực công nghệ lõi và các ngành truyền thống.

Công nghệ ESG nổi bật của CT Group

Bên cạnh những thành tựu trong công nghệ cao, CT Group còn nổi bật với cam kết mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), hướng tới phát triển bền vững và mục tiêu Net Zero năm 2050.

Tập đoàn đang dẫn dắt các giải pháp xanh, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một trong những sản phẩm đột phá là CT Modulex – thế hệ nhà ở robot thông minh, cao cấp mới 4.0. Sở hữu công nghệ gấp khối (block-folding technology) hiện đại, tự xếp lại và duỗi rộng ra, CT Modulex không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng và chi phí vận chuyển mà còn phát thải rất thấp, thích ứng cao với biến đổi khí hậu.

Mô hình nhà ở robot thông minh CT Modulex. Ảnh: CT Group

Ảnh: CT Group

CT Modulex tích hợp công nghệ năng lượng mặt trời, gió và nước sạch, chịu được động đất, bão lụt, nóng lạnh, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí xây dựng và vận chuyển. Giải pháp này không chỉ mang lại nhà ở xanh mà còn hỗ trợ cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Với CT Modulex, CT Group là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực nhà ở mô-đun công nghệ cao (Nhà module).

Trên phạm vi toàn thế giới, theo đánh giá của Fortune Business Insights ngày 18/8/2025, quy mô thị trường xây dựng mô-đun toàn cầu đạt 89,44 tỷ USD vào năm 2024. Thị trường này dự kiến sẽ tăng trưởng từ 94,84 tỷ USD vào năm 2025 lên 151,53 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,9% trong giai đoạn dự báo.

Quy mô thị trường xây dựng mô-đun đang tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Chapman Taylor

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thống trị thị trường toàn cầu với thị phần 45,32% vào năm 2024. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng dẫn đầu mức tăng trưởng, do nhu cầu từ việc mở rộng cơ sở hạ tầng và đô thị hóa nhanh chóng ở các nền kinh tế đang phát triển quan trọng như Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á.

Sự tăng trưởng này cho thấy nhu cầu ngày càng cao về thế hệ nhà ở thông minh 4.0, thân thiện môi trường, tiết kiệm thời gian xây dựng và xanh hóa trong ngành xây dựng.

Điều này cho thấy, CT Group của Việt Nam đang đi đúng hướng trong lĩnh vực xây dựng xanh và công nghệ ESG vì môi trường, con người.

Theo Trang Ly

