Gcoop Việt Nam chung tay cải tạo sân sinh hoạt cộng đồng tại Xóm Nghìa, xã Dũng Tiến (Phú Thọ)

Xóm Nghìa là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn tại xã Dũng Tiến (Phú Thọ). Dù người dân nơi đây luôn nỗ lực vượt khó, giữ gìn tinh thần đoàn kết và truyền thống văn hóa nhưng cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng vẫn còn thiếu thốn, xuống cấp. Đặc biệt là khuôn viên sân vẫn còn là nền đất, chưa đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao cho bà con.

Vì vậy, với mong muốn hỗ trợ người dân địa phương có một không gian sinh hoạt tốt hơn, Gcoop Việt Nam vinh dự được chung tay cùng bà con Xóm Nghìa, hỗ trợ kinh phí đổ nền bê tông sân nhà sinh hoạt cộng đồng rộng 1.000m² và một phần kinh phí mua cây xanh.

Việc cải tạo này nhằm tạo ra một không gian sinh hoạt an toàn, thuận tiện cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ của Xóm Nghìa. Đồng thời, tạo nên môi trường kết nối giữa Gcoop Việt Nam với Thành viên và thể hiện cam kết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Ông Seo Jeong Hun – Chủ tịch Gcoop Việt Nam chia sẻ: "Song hành cùng mục tiêu kinh doanh, chúng tôi không quên trách nhiệm cộng đồng. Việc hỗ trợ nâng cấp nhà sinh hoạt tại Xóm Nghìa thể hiện cam kết của Gcoop Việt Nam trong việc góp phần lan tỏa yêu thương tới những địa phương còn nhiều khó khăn. Chúng tôi tin rằng, khi khuôn viên sân nhà sinh hoạt cộng đồng được hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn ý nghĩa cho các hoạt động văn hóa, thể thao, hội họp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tiếp thêm động lực để bà con vượt khó, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, tươi đẹp hơn.".

Ông Seo Jeong Hun – Chủ tịch Gcoop Việt Nam trao quà tặng tới đại diện chính quyền địa phương

Sự tham gia của các Thành viên Gcoop Việt Nam trong hành trình thiện nguyện này không chỉ mang đến sự gắn kết mà còn là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Đây cũng là một trong những dấu ấn xã hội được Gcoop Việt Nam hướng đến trong chuỗi hoạt động cộng đồng của mình.

Gcoop là Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam với các sản phẩm gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Hiện tại, Gcoop đang có các chi nhánh hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản,,..

Bắt đầu có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2020, Công ty TNHH Gcoop Việt Nam đã và đang kế thừa, tiếp tục phát huy thế mạnh của Gcoop toàn cầu và Tập đoàn mẹ General Bio - Top 200 doanh nghiệp có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Chính vì vậy, bên cạnh việc phát triển kinh doanh bền vững, Gcoop Việt Nam đã thực hiện các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Hiện tại, Gcoop Việt Nam đang là đơn vị phân phối tại thị trường Việt Nam các sản phẩm do General Bio nghiên cứu và sản xuất với các sản phẩm chất lượng cao đạt chứng nhận CGMP, GMP.