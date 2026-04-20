Gen Z trúng Vietlott gần 80 tỷ đồng: Dự định tiếp tục làm nhân viên văn phòng

Qua kiểm tra trên hệ thống và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Jackpot Mega 6/45 kỳ qua số mở thưởng số 01495 thuộc về anh Đ.Đ.D. - thuê bao Viettel tại TPHCM, được mua trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Giá trị giải thưởng là 79,2 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Anh D. là một thanh niên Gen Z, nhân viên văn phòng tại TPHCM.

Chia sẻ tại lễ nhận giải hôm nay (20/4), anh D. cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn trong thời gian dài và xem việc mua vé như một hình thức giải trí, cầu vận may. Thay vì mua cố định, anh D. thường có xu hướng chờ giá trị Jackpot tăng cao rồi mới tham gia dự thưởng để tăng thêm phần hấp dẫn, tính giải trí.

Khi giá trị Jackpot sản phẩm Mega 6/45 đạt giá trị cao, anh D. bất chợt muốn lựa chọn mua 1 vé bao 8 thay vì cách chơi cơ bản như thường mua. Bộ số anh lựa chọn mang ý nghĩa cá nhân như ngày, tháng, năm sinh, kết hợp với một vài số được tham khảo qua kết quả các kỳ quay trước.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh Đ.Đ.D. cho biết, buổi tối khi đang làm các công việc thường ngày thì nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng. Ban đầu, anh D. chưa tin đây là sự thật nên đã nhờ mẹ kiểm tra lại thông tin trên các kênh chính thức và báo chí.

Sau đó, anh D. tiếp tục đăng nhập vào ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra lại nhiều lần và xác nhận mình chính là người trúng giải Jackpot với giá trị gần 80 tỷ đồng. Ngay sau khi chắc chắn thông tin, gia đình anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Sau khi nhận thưởng, anh dự định vẫn sẽ tiếp tục công việc văn phòng vì đây là công việc mà anh D. yêu thích. Bên cạnh đó, anh D. cũng lên kế hoạch sử dụng giải thưởng để giúp đỡ gia đình cũng như có cuộc sống tốt hơn.

Theo quy định, anh D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 7,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại TPHCM. Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.