Giá bạc phục hồi

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giữ ổn định, niêm yết ở mức 1.869.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.926.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 14.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 29.000 đồng/lượng so với phiên sáng hôm qua. Dù vậy, chỉ trong khoảng 1 tuần qua, mỗi lượng bạc đã mất 10% - xóa sạch chuỗi tăng mạnh trong những ngày trước đó.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 49.090.000 đồng/thỏi (mua vào) và 50.510.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật ngày 24/10.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 48,5 USD một ounce.

Thị trường bạc thu hút dòng tiền trở lại trong phiên hôm thứ Năm (24/10), dù vừa trải qua đợt bán tháo mạnh. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, diễn biến hồi phục này đang mang lại chút kỳ vọng, nhưng cũng đi kèm không ít rủi ro.

"Giá bạc có lúc giảm nhẹ rồi bật tăng trở lại. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng trước khi coi đây là tín hiệu đảo chiều. Thị trường vừa chịu cú giảm sâu trong nhiều ngày và sự biến động mạnh mẽ đã khiến yếu tố ổn định gần như biến mất" - ông nói.

Theo Christopher Lewis, hiện ngưỡng 47 USD/ounce đang đóng vai trò là mức kháng cự quan trọng. Nếu giá không thể trụ trên vùng này, xu hướng có thể sớm quay lại tiêu cực.

"Ngược lại, mốc 50 USD/ounce sẽ là rào cản lớn mà giá bạc phải vượt qua nếu muốn tăng trở lại" - ông cho hay.

Vị chuyên gia lưu ý, những cú giảm mạnh vừa qua hiếm khi xảy ra một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, đợt hồi phục hiện tại nhiều khả năng chỉ là ngắn hạn. Trong kịch bản khả quan nhất, giá bạc có thể cần thêm thời gian để ổn định trở lại trước khi xác lập xu hướng mới.

"Thực tế, nếu không vượt được 50 USD/ounce, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá của bạc đã chấm dứt và thị trường đang chuẩn bị bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn" - Christopher Lewis nhận định.