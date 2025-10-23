Giá bạc 'rơi' mạnh khỏi đỉnh nhưng chuyên gia trong nước và quốc tế đều lạc quan: Giá giảm chỉ là động thái hạ nhiệt thị trường, đà tăng vẫn còn

Giá vàng và bạc tiếp tục chịu áp lực sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Ba (22/10), ghi nhận mức giảm nhanh nhất trong 4–5 năm qua. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cú điều chỉnh này có thể mang lại tác động tích cực cho thị trường kim loại quý vốn đang “quá nóng”.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược đầu tư ETF tại abrdn, nhận định rằng đợt giảm giá mạnh vừa qua giúp hạ nhiệt tình trạng mua quá mức của vàng và bạc.

Theo ông Minter, các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho mức biến động cao hơn, đặc biệt với bạc – kim loại đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Thị trường bạc đã ghi nhận thâm hụt liên tục suốt bốn năm qua do nhu cầu công nghiệp tăng mạnh, trong khi lượng bạc tồn kho trên toàn cầu ngày càng cạn kiệt.

“Chúng ta đã thấy thị trường bạc thiếu hụt nhiều năm liền, nhưng chỉ đến bây giờ giá mới phản ánh thực tế đó,” ông nói. “Việc giá tăng nhanh là điều dễ hiểu, và việc một số nhà đầu tư chốt lời ở vùng giá cao cũng là phản ứng tự nhiên.”

Diễn biến giá bạc trong vòng 5 năm qua (Nguồn: Trading Economics)

Sự biến động của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại toàn cầu trải qua áp lực lớn do căng thẳng thương mại và các đe dọa thuế quan của Mỹ. Từ đầu năm, lượng bạc đổ vào Hoa Kỳ tăng mạnh khi các nhà đầu tư và đại lý vàng thỏi tích trữ kim loại quý để phòng rủi ro thuế quan.

Tình trạng này khiến thị trường vật chất tại London thiếu hụt nghiêm trọng, giá thuê lưu kho và chênh lệch giữa giá giao ngay – giá tương lai đều tăng lên mức kỷ lục.

Ông Minter cho rằng nguồn cung bạc hiện không đủ đáp ứng nhu cầu toàn cầu, và tình trạng này khó thay đổi trong thời gian tới. Kể từ năm 2016, sản lượng khai thác bạc giảm 8,8%, trong khi nhu cầu vẫn tăng, đặc biệt từ lĩnh vực năng lượng mặt trời và công nghệ cao.

“Không có công ty nào không muốn tăng sản lượng, nhưng họ đang bị giới hạn. Phải mất ít nhất 10 năm để đưa một mỏ bạc mới vào hoạt động,” ông Minter nhấn mạnh.

Theo ông, các yếu tố cung – cầu mất cân đối, cộng với căng thẳng thương mại và tâm lý đầu cơ, khiến thị trường bạc khó có thể ổn định trong ngắn hạn, dù đợt điều chỉnh giá hiện nay giúp thị trường trở nên lành mạnh hơn so với giai đoạn tăng nóng trước đó.

Không chỉ thế giới, các chuyên gia tại Việt Nam cũng đánh giá nhu cầu về bạc sẽ tiếp tục tăng.

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược”, ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG, cho biết bạc vật chất gần đây rất được quan tâm khi giá liên tục tăng (tăng 64% kể từ đầu năm) và “sốt” giá không kém gì kênh đầu tư vàng, thậm chí còn vượt cả mức tăng của giá vàng (56%).

Ông Tuấn cho biết, trên thị trường hiện nay đã có một số các công ty vàng bạc đá quý lớn có cung cấp sản phẩm bạc tích trữ riêng, tiêu biểu như Tập đoàn vàng bạc Phú Quý. Tập đoàn này cũng đang hợp tác với Bảo Tín Minh Châu để phân phối các sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi.

"Sắp tới, bạc có thể sẽ nhích dần lên trong bối cảnh nguồn cung vàng hạn hẹp. Nhìn rộng ra trên thế giới, trong chu kỳ Tổng thống Donald Trump, giá vàng và bạc biến thiên đồng pha. Do đó, việc sử dụng bạc như một dạng tài sản phòng thủ và tích lũy hoàn toàn có thể”, ông Tuấn nhận định.﻿

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính ngân hàng Đại học Nguyễn Trãi đánh giá bối cảnh chung thế giới và Việt Nam cùng hướng tới Net Zero, vì vậy trong vòng 30-40 năm tới, nhu cầu về bạc chắc chắn sẽ tăng cao theo thời gian. Do đó, ông cho rằng việc mua bạc và tích lũy trong thời gian tới sẽ là một xu hướng tăng trưởng mới.﻿

Cùng quan điểm, PGS.TS. Ngô Trí Long cho rằng bạc là một kim loại quý, mang tính chất tiền tệ và có diễn biến giá thường song hành với vàng. “Đây là một kênh đầu tư mới mẻ, nhưng không dễ. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin, chọn nơi uy tín để giao dịch, phải kiên nhẫn và tuyệt đối không nên vay tiền để đầu tư bạc,” ông Long nhấn mạnh.﻿