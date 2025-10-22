Bạc nổi sóng: Từ kim loại công nghiệp đến ‘kênh trú ẩn’ mới của nhà đầu tư Việt

Bên cạnh vàng – biểu tượng của tài sản tích trữ – bạc đang dần khẳng định vị thế riêng trong danh mục đầu tư toàn cầu, nhờ kết hợp giữa yếu tố tích trữ và giá trị sử dụng thực tế trong sản xuất. Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 – Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược, do Nhịp sống Kinh doanh – BizLIVE tổ chức sáng 22/10, kênh đầu tư bạc đã trở thành chủ đề được bàn luận đáng chú ý, trong bối cảnh giá bạc quốc tế liên tục đạt mức kỷ lục trong thời gian gần đây.

Theo các chuyên gia, đà tăng của bạc không chỉ đến từ yếu tố đầu cơ, mà phản ánh sự dịch chuyển cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu hướng tới năng lượng xanh. Bạc là vật liệu thiết yếu trong sản xuất tấm năng lượng mặt trời, pin xe điện, linh kiện điện tử – những ngành đang được các quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero). Theo ước tính của Silver Institute, hơn 55% nhu cầu bạc toàn cầu năm 2024 đến từ lĩnh vực công nghiệp, trong đó riêng ngành năng lượng mặt trời chiếm gần 15%.

Chuyên gia Chu Phương (chuyên gia phân tích thị trường vàng, bạc) nhận định: “Biên độ lợi nhuận theo năm của bạc lớn hơn vàng rất nhiều. Khi đồng USD yếu đi, bạc tăng giá mạnh. Trong các giai đoạn vượt đỉnh – ví dụ khi vượt mức 50 USD/ounce – thị trường London gần như không còn bạc giao ngay, còn sàn COMEX của Mỹ vẫn còn nhưng lại xếp bạc vào danh mục khoáng sản chiến lược.”

Nhiều tổ chức đầu tư lớn đã tăng cường nắm giữ, chỉ riêng trong quý III/2025, các quỹ ETF bạc đã mua thêm 20 triệu ounce (tương đương hơn 620 tấn bạc), tạo hiệu ứng khan hiếm ngắn hạn và kích hoạt tâm lý FOMO trên thị trường.

"Nếu Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thiếu dữ liệu kinh tế để quyết định chính sách lãi suất, nhà đầu tư sẽ tiếp tục tìm đến vàng hoặc bạc để tích trữ", bà Phương dự báo.

Tại Việt Nam, cơn sốt bạc vật chất đang bắt đầu hình thành. Một số doanh nghiệp như Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý đã đi đầu trong việc phân phối bạc nén và bạc thỏi cho nhà đầu tư cá nhân. Theo bà Chu Phương, do chênh lệch tỷ giá và biến động thị trường, giá bạc trong nước hiện cao hơn quốc tế khoảng 7–8%.

Nói về các danh mục tài sản đầu tư, ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch CTCK APG, đánh giá bạc vật chất được quan tâm gần đây khi giá liên tục tăng (tăng 64% kể từ đầu năm). Bạc cùng với vàng nằm trong danh mục kim loại quý, chiếm khoảng 5-7% cơ cấu tài sản.

“Trong 2–3 năm gần đây, nhất là trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, giá vàng và bạc biến thiên gần như đồng pha. Khi nguồn cung vàng toàn cầu bị hạn chế, xu hướng phân bổ tài sản sẽ dần chuyển sang bạc. Xét dài hạn, nhu cầu bạc tăng cùng tiến trình Net Zero 30–40 năm tới, đây là xu hướng tăng trưởng bền vững.”

Mặc dù tiềm năng tăng giá hấp dẫn, các chuyên gia đều cho rằng thị trường bạc tại Việt Nam vẫn ở giai đoạn sơ khai. TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia đánh giá: “Bạc chưa được quan tâm về chính sách hay khuôn khổ pháp lý. Đây chính là một trong những điểm khác biệt của bạc so với vàng."

Trong bối cảnh bất định toàn cầu, khi chứng khoán biến động, bất động sản chững lại, thì các kênh trú ẩn như vàng và bạc đang lấy lại vị thế. Nếu vàng đại diện cho sự an toàn, thì bạc – với vai trò trong công nghiệp xanh – có thể trở thành “cầu nối” giữa đầu tư tài chính và sản xuất thực.

Đánh giá về bạc, PGS.TS Ngô Trí Long ví vàng và bạc “như cặp song sinh” trong danh mục kim loại quý. Ông cho rằng, bạc là một kênh đầu tư mới, cần phải “tìm hiểu kỹ, kiên nhẫn, tránh đầu tư theo đám đông, không vay tiền để mua bạc".

“Đầu tư cái mới cần hiểu rõ bản chất. Bạc có thể là cơ hội, nhưng chỉ dành cho người đủ kiến thức, kỷ luật và kiên nhẫn", chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhấn mạnh.

