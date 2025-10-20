Ảnh minh họa

Thị trường bạc thế giới đang trải qua cú sốc nghiêm trọng nhất kể trong vòng 45 năm qua, khi tình trạng khan hiếm vật chất lan rộng từ Ấn Độ sang London – trung tâm định giá bạc toàn cầu.

Tại Ấn Độ, nhu cầu bạc tăng vọt trong mùa lễ hội Diwali đã khiến nhiều nhà tinh chế và đại lý lớn cạn sạch hàng chỉ trong vài ngày. Vipin Raina – giám đốc giao dịch của MMTC-Pamp India Pvt., nhà máy tinh chế kim loại quý lớn nhất nước này cho biết công ty lần đầu tiên trong lịch sử hết bạc để bán. “Thị trường chưa bao giờ điên rồ như thế này trong suốt 27 năm làm nghề,” ông nói.

Cơn sốt bạc ở Ấn Độ bắt nguồn từ niềm tin rằng bạc sẽ là “kim loại kế tiếp” tăng giá sau vàng. Các nhà đầu tư cá nhân và quỹ đầu cơ đồng loạt đổ tiền vào kim loại này, trong khi các nhà sản xuất trang sức cũng tăng mạnh thu mua để chuẩn bị cho lễ hội tôn vinh nữ thần thịnh vượng Lakshmi. Phí bảo hiểm cho bạc tại Ấn Độ – thường chỉ vài xu mỗi ounce – đã vượt 1 USD khi nguồn cung cạn kiệt.

Đúng lúc nhu cầu tại Ấn Độ bùng nổ, Trung Quốc – nguồn cung bạc chủ chốt lại đóng cửa nghỉ lễ kéo dài, khiến các nhà giao dịch phải tìm nguồn hàng từ London. Tuy nhiên, kho dự trữ tại đây cũng gần như trống rỗng, do phần lớn lượng bạc đang nằm trong tay các quỹ ETF – vốn đã tích trữ hơn 100 triệu ounce từ đầu năm 2025.

Giá bạc trong vòng 1 năm qua.

Khi nhu cầu vượt xa nguồn cung, thị trường London – nơi giao dịch hơn 250 triệu ounce bạc mỗi ngày – rơi vào tình trạng đóng băng thanh khoản. Các ngân hàng lớn ngừng báo giá, lãi suất vay bạc qua đêm tăng vọt lên 200%/năm, còn chênh lệch giá mua–bán bị đẩy lên mức chưa từng có. “Thực tế, thị trường gần như tê liệt. Không ai dám cho thuê bạc nữa,” ông Robin Kolvenbach, đồng giám đốc điều hành nhà tinh luyện Thụy Sĩ Argor-Heraeus nói.

Theo giới chuyên môn, cuộc khủng hoảng hiện nay là kết quả của “cơn bão hoàn hảo”: nhu cầu năng lượng mặt trời tăng mạnh khiến bạc – nguyên liệu chính trong pin quang điện – khan hiếm; các nhà giao dịch đẩy nhanh vận chuyển sang Mỹ để tránh thuế quan tiềm tàng; trong khi dòng vốn đầu tư ồ ạt chảy vào bạc như một kênh trú ẩn thay thế cho USD.

Tính từ năm 2021, nhu cầu bạc toàn cầu đã vượt nguồn cung hơn 678 triệu ounce, theo Viện Bạc quốc tế. Cùng lúc, lượng dự trữ “tự do lưu hành” ở London đã giảm xuống dưới 150 triệu ounce – mức thấp nhất trong nhiều năm.

Căng thẳng tiếp tục lan rộng khi JPMorgan Chase & Co., nhà cung cấp kim loại quý lớn nhất cho Ấn Độ, thông báo không thể giao bạc cho khách hàng trong tháng 10, buộc nhiều quỹ đầu tư như Kotak Asset Management và UTI Asset Management phải tạm ngừng nhận vốn mới.

Giá bạc leo lên đỉnh kỷ lục 54 USD/ounce vào cuối tuần trước, trước khi giảm mạnh 6,7% trong phiên giao dịch tiếp theo – phản ánh sự biến động cực độ của thị trường. Dù một số chuyên gia kỳ vọng nguồn hàng từ New York và Trung Quốc sẽ giúp hạ nhiệt tình hình, giới phân tích cảnh báo áp lực nguồn cung và đầu cơ có thể khiến biến động kéo dài trong nhiều tuần tới.

“Thị trường bạc năm nay là minh chứng rõ ràng cho sự mong manh của hệ thống hàng hóa toàn cầu,” nhà phân tích Daniel Ghali của TD Securities nhận định. “Chúng ta không chỉ chứng kiến sự thiếu hụt vật chất, mà còn là một làn sóng đầu cơ chưa từng thấy – được thổi bùng lên bởi tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) trên toàn cầu.”

Theo ET﻿