Giá cà phê hôm nay 14-9: Chốt tuần tăng, nhà vườn xả kho chuẩn bị vụ mới

Hôm nay, 14-9, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn giao dịch trên thế giới, nhưng giá cà phê trong nước đã chính thức vượt 120.000 đồng/kg, lên mức bình quân 120.300 đồng/kg, tăng 7.200 đồng/kg, tương đương 6,37% so với đầu tuần.

Giá cà phê tăng trước vụ thu hoạch

Với mức giá này, nhiều nhà vườn còn cà phê đã chấp nhận bán ra để giải phóng kho bãi, chuẩn bị cho vụ thu hoạch bắt đầu sau hơn nửa tháng nữa.

Như vậy, giá cà phê trong nước tuần này đi song hành cùng diễn biến giá thế giới và đang tương đương giá thế giới theo quy đổi. Giá Robusta giao tháng 11-2025 đang là 4.601 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 là 8.750 USD/tấn.

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua

Giá cà phê thế giới tuần qua

Tuần qua, giá cà phê tăng do tồn kho giảm và đồng USD giảm so với đồng nội tệ các quốc gia xuất khẩu cà phê lớn trên thế giới.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu bình quân 5.173 USD/tấn

Thời gian qua, giá cà phê trên các sàn giao dịch thế giới biến động mạnh nhưng tin vui là giá cà phê xuất khẩu thật của các doanh nghiệp Việt vẫn ở mức tốt.

Theo số liệu từ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 8-2025, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 63.969 tấn, kim ngạch 288 triệu USD; Arabica đạt 1.179 tấn, kim ngạch 7,83 triệu USD.

Như vậy, đơn giá xuất khẩu bình quân cà phê Robusta nhân là 4.502 USD/tấn, Arabica là 6.640 USD/tấn.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu Robusta đạt hơn 982.000 tấn, kim ngạch gần 5,08 tỉ USD, tương đương đơn giá 5.173 USD/tấn; Arabica đạt gần 58.000 tấn, kim ngạch 379,5 triệu USD, tương đương đơn giá 6.543 USD/tấn.