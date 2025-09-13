Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 13-9: Tăng tiếp phiên thứ 3, cà phê hòa tan bùng nổ?

13-09-2025 - 09:03 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng phiên thứ 3 liên tiếp với Robusta, tính chung cả tuần 4 phiên tăng, chỉ một phiên giảm

Về giá cà phê hôm nay thì kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 13-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 1,67%-1,82%; Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 2,16%-2,78%. 

Giá cà phê hôm nay: Thị trường thế giới tăng mạnh

Ở kỳ hạn tham chiếu, với Robusta giao tháng 11-2025 giá cà phê tăng 80 USD/tấn, lên 4.601 USD/tấn; Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 240 USD/tấn, lên 8.750 USD/tấn.

Như vậy, trong tuần qua, Robusta đã có 4 phiên tăng giá, 1 phiên giảm, so với đầu tuần, giá Robusta tăng 292 USD/tấn, tương đương 6,78%; giá Arabica cũng tăng 520 USD/tấn, tương đương khoảng 6,3%.

Giá cà phê hôm nay 13-9: Tăng tiếp phiên thứ 3, cà phê hòa tan bùng nổ?- Ảnh 1.

Giá cà phê tuần qua tăng 4 phiên, giảm 1 phiên

Sau tuần đầu tháng 9 giá cà phê giảm, tuần thứ hai đã có sự hồi phục đáng kể tạo niềm hứng khởi cho người giữ cà phê.

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dự kiến sẽ tăng tiếp từ mức bình quân 118.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê hôm nay: Cà phê hòa tan bùng nổ?

Báo cáo thị trường cà phê tháng 8-2025 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết trong những năm qua, một số nhà xuất khẩu đã nỗ lực nâng cao chuỗi giá trị cà phê bằng cách tăng năng lực sản xuất cà phê hòa tan.

Ví dụ, từ 2020 - 2025, ước tính Ấn Độ đã tăng công suất sản xuất cà phê hòa tan thêm 0,89 triệu bao cà phê nhân (mỗi bao 60 kg), Việt Nam tăng thêm 1,92 triệu bao.

Trong khi đó, tại Mexico, nhà máy của Nestle, với công suất 0,67 triệu bao cà phê nhân, đã đi vào hoạt động vào tháng 7 -2022.

Giá cà phê hôm nay 13-9: Tăng tiếp phiên thứ 3, cà phê hòa tan bùng nổ?- Ảnh 2.

Xu hướng uống cà phê hòa tan tăng

Tỷ trọng cà phê hòa tan trong tổng khối lượng xuất khẩu tất cả các loại cà phê trong niên vụ cà phê 2024-2025 đã tăng lên 11,1%, so với mức 9% của niên vụ trước.

Brazil là nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới vào tháng 7-2025 với 0,28 triệu bao.

Theo quy đổi của ICO, một kg cà phê hòa tan nguyên chất bằng 2,6 kg cà phê nhân.

Cà phê hòa tan ngày càng được ưa chuộng bởi sự tiện lợi và công nghệ mới giúp cải thiện chất lượng. Ngay cả cà phê đặc sản cũng bắt đầu được chế biến thành dạng hòa tan.

Một loại nông sản quý của thế giới ồ ạt vào Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Nhập khẩu tăng trưởng 3 chữ số, Mỹ, Ukraine đều đua nhau gửi hàng đến nước ta

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

