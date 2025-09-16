Giá cà phê hôm nay 16-9: Tăng như mơ

Chốt phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 16-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng từ 4,67% - 5,46%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 4,8% - 5,28%.

Giá cà phê tăng hiếm có chỉ trong một phiên

Cụ thể, ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 11-2025 tăng 241 USD/tấn, lên 4.842 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 tăng 460 USD/tấn, lên 9.210 USD/tấn.

Giá cà phê giao trong tháng 9 - 2025 mức giá còn khủng khiếp hơn khi Robusta vượt ngưỡng 5.000 USD/tấn, ở mức 5.042 USD/tấn sau khi đã tăng 225 USD/tấn; Arabica 9.530 USD/tấn, tăng 460 USD/tấn. Đây là một mức tăng hiếm có của một phiên giao dịch.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng mạnh từ mức 120.000 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê tăng mạnh giữa bối cảnh Đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) sắp có hiệu lực (từ 30-12-2025) có thể loại bỏ nhiều vùng cà phê ra khỏi chuỗi cung ứng cho EU, các nhà rang xay phải tăng mua hàng dự trữ.

Giá cà phê tăng mạnh trước vụ thu hoạch

Việt Nam quảng bá cà phê tại Mỹ, Canada

Trong khi đó, tại Mỹ, thị trường nhập khẩu cà phê số 1 toàn cầu vấn đề thuế đối ứng chưa được tháo gỡ với các mức thuế 50%, 20%, 10% và 19% dành cho các nước xuất khẩu cà phê số 1 (Brazil), số 2 (Việt Nam), số 3 (Colombia) và số 4 Indonesia cùng với việc giảm sản lượng ở các nước xuất khẩu chính khiến giá cà phê tại Mỹ cao kỷ lục trong 50 năm qua.

Trong tháng 7-2025, giá cà phê rang xay tại Mỹ đạt 18,54 USD/kg (485.000 đồng/kg), tăng 33% so với cùng kỳ, trong khi giá cà phê các loại tăng 14,5%.

Rạng sáng 16-9, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết đang tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tại Mỹ và Canada. Tại đây, đoàn VICOFA đã thăm và làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê đặc sản toàn cầu cùng với các doanh nghiệp cà phê của Mỹ và Canada.

"Chuyến đi nhằm mục đích quảng bá cà phê Việt Nam khi thực tế người tiêu dùng thế giới nói chung và người tiêu dùng Mỹ và Canada nói riêng còn ít biết đến cà phê Việt Nam" – Chủ tịch VICOFA thông tin.