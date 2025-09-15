Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 15-9: Đầu tuần có tăng tiếp?

15-09-2025 - 09:36 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay rất khó dự báo sau 3 phiên tăng liên tiếp, thị trường trong nước vượt ngưỡng 120.000 đồng/kg

Hôm nay, 15-9, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam) từ mức khởi điểm 4.601 USD/tấn kỳ hạn giao tháng 11-2025 với Robusta trên sàn London – Anh và 8.750 USD/tấn với Arabica giao tháng 12-2025 trên sàn New York – Mỹ. 

Giá cà phê hôm nay: Khó đoán

Giá cà phê trong nước hôm nay khởi đầu đã vượt 120.000 đồng/kg, nhiều nơi thông báo giá 122.000 đồng/kg nhưng giao dịch rất ít chủ yếu do cuối vụ.

Một số đại lý thu mua ở Tây Nguyên cho hay giá cà phê trong nước hiện cao hơn giá thế giới nên rất khó khớp đơn hàng; một số mua theo đơn hàng số lượng nhỏ cho các nhà rang xay trong nước.

Trong khi đó, một số nhà vườn sau 2 vụ cà phê thắng lợi đã có tiềm lực tài chính dồi dào, sổ đỏ thế chấp ngân hàng đã lấy về nên vẫn để hàng đó, đợi khi được giá hoặc khi cần tiền cho công việc mới bán ra.

Một đại lý nói thêm, trước đây nhiều nhà vườn nhận cọc bán cà phê sớm, đại lý cũng bán hàng giao xa nhưng nay rất ít do khó dự báo giá. 

Việt Nam chuẩn bị thu hoạch vụ cà phê mới

Đơn cử, vụ cà phê vừa qua các giao dịch sớm xoay quanh mức 100.000 đồng/kg nhưng đến thời điểm giao hàng, giá lên 120.000 – 130.000 đồng/kg, bên bán cảm thấy bị thiệt. Do đó, năm nay đa số các bên chọn phương án mua ngay – bán ngay.

Doanh thu bán cà phê online tăng 133%

Cũng liên quan đến thị trường cà phê, nền tảng phân tích số liệu thị trường YouNet Media vừa công bố báo cáo chuyển động thị trường chuỗi Coffee Shop trên mạng xã hội nửa đầu năm 2025. 

Theo đó, thị trường đang chứng kiến làn sóng các "ông lớn" tiến công lên thương mại điện tử, đưa doanh thu ngành cà phê trên thương mại điện tử tăng trưởng ấn tượng ở mức 133% so với cùng kỳ 2024.

Hầu hết các chuỗi cà phê đều đồng loạt mở thêm cửa hàng, đầu tư hạ tầng sản xuất báo hiệu một cuộc cạnh tranh toàn diện và dài hạn, từ quy trình sản xuất hạt cà phê tại nhà máy đến cà phê thành phẩm trên tay khách hàng.

Giá cà phê hôm nay 14-9: Chốt tuần tăng, nhà vườn xả kho chuẩn bị vụ mới

Khánh Vy

Người lao động

