Giá cà phê hôm nay 18-10: Robusta hạ nhiệt
Giá cà phê hôm nay giảm nhưng tính chung cả tuần, giá cà phê Robusta thế giới vẫn tăng 1,61%, tương đương 72 USD/tấn
Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 18-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,01% - 1,33%.
Cụ thể, giá cà phê Robusta các kỳ hạn như sau:
Giao tháng 11-2025: giá 4.552 USD/tấn, giảm 62 USD/tấn.
Giao tháng 1-2026: giá 4.478 USD/tấn, giảm 46 USD/tấn.
Giao tháng 3-2026: giá 4.399 USD/tấn, giảm 48 USD/tấn.
Giao tháng 5-2026: giá 4.334 USD/tấn, giảm 48 USD/tấn.
Quy ra tiền Việt, giá cà phê ở kỳ hạn tham chiếu chính là tháng 11-2025 ở mức 118.900 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức bình quân 115.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.
Nhìn lại tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn đã có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tính chung cả tuần, Robusta đã tăng 72 USD/tấn, tương đương 1,61% so với cùng kỳ tuần trước.
Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica tăng nhẹ dưới 1% ở các kỳ hạn; kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 80 USD/tấn, lên 8.760 USD/tấn, tương đương 228.800 đồng/kg.
Tính chung tuần qua, giá cà phê Arabica tăng 540 USD/tấn, tương đương tăng 6,57%.
Người lao động