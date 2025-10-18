Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 18-10: Robusta hạ nhiệt

18-10-2025 - 10:05 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm nhưng tính chung cả tuần, giá cà phê Robusta thế giới vẫn tăng 1,61%, tương đương 72 USD/tấn

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 18-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,01% - 1,33%.

Cụ thể, giá cà phê Robusta các kỳ hạn như sau: 

Giao tháng 11-2025: giá 4.552 USD/tấn, giảm 62 USD/tấn.

Giao tháng 1-2026: giá 4.478 USD/tấn, giảm 46 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026: giá 4.399 USD/tấn, giảm 48 USD/tấn.

Giao tháng 5-2026: giá 4.334 USD/tấn, giảm 48 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 18-10: Robusta hạ nhiệt- Ảnh 1.

Giá cà phê giao tháng 11-2025 trên sàn London

Quy ra tiền Việt, giá cà phê ở kỳ hạn tham chiếu chính là tháng 11-2025 ở mức 118.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức bình quân 115.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê hôm nay 18-10: Robusta hạ nhiệt- Ảnh 2.

Giá cà phê tăng 72 USD/tấn sau 1 tuần

Nhìn lại tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn đã có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tính chung cả tuần, Robusta đã tăng 72 USD/tấn, tương đương 1,61% so với cùng kỳ tuần trước.

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica tăng nhẹ dưới 1% ở các kỳ hạn; kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 80 USD/tấn, lên 8.760 USD/tấn, tương đương 228.800 đồng/kg.

Tính chung tuần qua, giá cà phê Arabica tăng 540 USD/tấn, tương đương tăng 6,57%.

Giá cà phê hôm nay 17-10: Robusta tăng tiếp

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

