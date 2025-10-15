Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 15-10: Arabica tăng dữ dội

15-10-2025 - 09:18 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều giữa Arabica và Robusta; một số vườn cà phê Việt Nam đón tình nguyện viên nước ngoài đến trải nghiệm thu hoạch

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 15-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 0,97% - 1,59%; trong khi giá Arabica lại tăng từ 1,97% - 3,75%.

Arabica tăng quá mạnh

Cụ thể, giá cà phê Robusta các kỳ hạn như sau:  

Giao tháng 11-2025: giá 4.487 USD/tấn, giảm 73 USD/tấn.

Giao tháng 1-2026: giá 4.420 USD/tấn, giảm 47 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026: giá 4.350 USD/tấn, giảm 43 USD/tấn.

Giao tháng 5-2026: giá 4.293 USD/tấn, giảm 46 USD/tấn.

Quy ra tiền Việt, giá cà phê ở kỳ hạn tháng 11-2025 ở mức 117.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự báo tiếp tục giảm từ mức bình quân 114.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. Khoảng cách cà phê trong nước và thế giới ngày càng xa khi cà phê Việt Nam vào vụ, nguồn cung được bổ sung.

Giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giao tháng 12-2025 tăng 320 USD/tấn lên 8.810 USD/tấn, tương đương 230.100 đồng/kg. 

Diễn biến tăng chủ yếu do hoạt động đầu cơ, trong khi cung – cầu thực tế chưa có biến động lớn.

Giá cà phê hôm nay 15-10: Arabica tăng dữ dội- Ảnh 1.

Giá cà phê Robusta giảm khi đến mùa thu hoạch

Sốt giá suốt 2 năm liên tiếp, giá loại hạt được gọi là 'thức ăn của các vị thần' bất ngờ rơi xuống thấp nhất 20 tháng - chuyện gì đang xảy ra?

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

