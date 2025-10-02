Giá cà phê hôm nay 2-10: Tăng vọt khó tin

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 2-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 189-203 USD/tấn, tương đương 4,6 - 4,83%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 2,41- 2,93%.

Robusta tăng 5.300 đồng/kg chỉ sau 1 đêm

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 11-2025 ở mức 4.403 USD/tấn, tăng 203 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 ở mức 8.460 USD/tấn, 200 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay dự kiến sẽ tăng mạnh từ mốc 115.900 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch khi quy đổi theo tỉ giá, giá trên sàn đã tăng 5.300 đồng/kg.

Giá cà phê phiên này tăng mạnh có thể do ảnh hưởng bởi thông tin thiên tai đang diễn ra tại Việt Nam - nơi xuất khẩu cà phê Robusta số 1 thế giới và đang thời điểm bước vào thu hoạch.

Điều này gây nhiều lo ngại về việc ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch của cà phê Việt Nam.

Hiện tại, giá Robusta chỉ bằng khoảng một nửa giá Arabica nên dù tăng giá thì vẫn rẻ bởi niên vụ trước, giá Robusta có lúc đã vượt cả Arabica.

Việt Nam bước vào vụ thu hoạch cà phê nhưng gặp thời tiết bất lợi - Ảnh: TUẤN DŨNG

75 triệu USD rót vào ngành cà phê

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết vừa ký kết với ECOM (tập đoàn kinh doanh nông sản toàn cầu) hỗ trợ nông hộ nhỏ trồng cà phê và chuỗi cung ứng cà phê bền vững thông qua khoản vay 75 triệu USD.

Cụ thể, khoản vay sẽ sẽ hỗ trợ việc thu mua cà phê ổn định từ hơn 60.000 nông hộ tại Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Papua New Guinea.

Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ các dịch vụ tư vấn như: chứng nhận cà phê, thí điểm các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, và hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho nữ nông dân.

Các dịch vụ này góp phần tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng giới trong chuỗi giá trị cà phê khu vực.

"Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới nhưng việc nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện thu nhập cho người nông dân vẫn là thách thức đối với ngành nông nghiệp Việt Nam" – JICA nhận xét.



