Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 3-11: Một loại cà phê nhân giá 650.000 đồng/kg

03-11-2025 - 09:49 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay đã xác lập được mặt bằng giá cao trong khi đầu vụ năm ngoái còn lo lắng về tình trạng bong bóng giá

Hôm nay, 3-11, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam). 

Tạm thời, giá Robusta ở mức 4.540 USD/tấn, giá Arabica 8.640 USD/tấn trong khi giá cà phê nội địa 116.800 đồng/kg.

Cùng đầu vụ năm ngoái, giá cà phê cũng ở mức tương tự nhưng thị trường đầy lo lắng về tình trạng bong bóng giá. 

Năm nay, mặt bằng giá mới đã được xác định nên các tổ chức, cá nhân làm cà phê đặc sản dễ dàng trong việc thu mua cà phê chế biến đặc sản hơn.

Giá cà phê hôm nay 3-11: Một loại cà phê nhân giá 650.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Một mẫu cà phê đặc sản có giá 650.000 đồng/kg

Theo một chuyên gia trong ngành, cà phê đặc sản tuy mới chiếm 20% sản lượng cà phê toàn cầu nhưng chiếm 40% thị phần về giá trị, cho thấy cà phê đặc sản là một hướng đi hấp dẫn để nâng cao giá trị cà phê Việt.

Hiện nay, có nhiều chuỗi cà phê đặc sản trên thế giới đã tìm đến các trang trại cà phê Việt Nam tìm nguồn hàng, khiến đầu ra cho loại cà phê đắt đỏ này rộng mở hơn.

Tại triển lãm Coffee Expo vừa diễn ra tại TP HCM, một số mẫu cà phê đoạt giải cao tại cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam đã được giới thiệu và được săn đón. 

Có mẫu cà phê nhân được bán với giá lên đến 650.000 đồng/kg, gấp vài lần cà phê thương mại nhưng vẫn có người mua.

Giá cà phê hôm nay, 2-11: Điều chưa từng có ở vùng cà phê Sơn La

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại quả bán đầy ở chợ Việt Nam giá cực rẻ - Sang trời Tây bỗng thành hàng hot, được các 'đại gia dầu mỏ' tranh mua như đặc sản

Loại quả bán đầy ở chợ Việt Nam giá cực rẻ - Sang trời Tây bỗng thành hàng hot, được các 'đại gia dầu mỏ' tranh mua như đặc sản Nổi bật

Nghịch lý iPhone 17: Rớt giá chưa từng có sau 1 tháng, riêng một phiên bản siêu hot vẫn bị săn lùng

Nghịch lý iPhone 17: Rớt giá chưa từng có sau 1 tháng, riêng một phiên bản siêu hot vẫn bị săn lùng Nổi bật

Chỉ trong 1 tháng, Trung Quốc chi gần 1 tỷ USD để mua một sản vật từ Việt Nam

Chỉ trong 1 tháng, Trung Quốc chi gần 1 tỷ USD để mua một sản vật từ Việt Nam

08:50 , 03/11/2025
Vertu cảnh báo

Vertu cảnh báo

08:02 , 03/11/2025
Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan hơn so với thế giới

Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan hơn so với thế giới

08:00 , 03/11/2025
Trung Quốc chi gần 1 tỷ USD mua sầu riêng Việt trong một tháng

Trung Quốc chi gần 1 tỷ USD mua sầu riêng Việt trong một tháng

07:39 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên