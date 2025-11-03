Giá cà phê hôm nay 3-11: Một loại cà phê nhân giá 650.000 đồng/kg

Hôm nay, 3-11, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Tạm thời, giá Robusta ở mức 4.540 USD/tấn, giá Arabica 8.640 USD/tấn trong khi giá cà phê nội địa 116.800 đồng/kg.

Cùng đầu vụ năm ngoái, giá cà phê cũng ở mức tương tự nhưng thị trường đầy lo lắng về tình trạng bong bóng giá.

Năm nay, mặt bằng giá mới đã được xác định nên các tổ chức, cá nhân làm cà phê đặc sản dễ dàng trong việc thu mua cà phê chế biến đặc sản hơn.

Một mẫu cà phê đặc sản có giá 650.000 đồng/kg

Theo một chuyên gia trong ngành, cà phê đặc sản tuy mới chiếm 20% sản lượng cà phê toàn cầu nhưng chiếm 40% thị phần về giá trị, cho thấy cà phê đặc sản là một hướng đi hấp dẫn để nâng cao giá trị cà phê Việt.

Hiện nay, có nhiều chuỗi cà phê đặc sản trên thế giới đã tìm đến các trang trại cà phê Việt Nam tìm nguồn hàng, khiến đầu ra cho loại cà phê đắt đỏ này rộng mở hơn.

Tại triển lãm Coffee Expo vừa diễn ra tại TP HCM, một số mẫu cà phê đoạt giải cao tại cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam đã được giới thiệu và được săn đón.

Có mẫu cà phê nhân được bán với giá lên đến 650.000 đồng/kg, gấp vài lần cà phê thương mại nhưng vẫn có người mua.