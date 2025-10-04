Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 4-10: Bùng nổ cuối tuần

04-10-2025 - 09:40 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh phiên cuối tuần, giúp người trồng phấn chấn khi bước vào vụ thu hoạch

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 4-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng 176 – 205 USD/tấn, tương đương 1,45%- 4,74%; giá Arabica trên sàn New York - Mỹ tăng 3,1% - 3,41%. 

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 11-2025 tăng 205 USD/tấn, lên 4.527 USD; giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 280 USD, lên 8.610 USD/tấn.

Như vậy, sau một tuần, đặc biệt là 3 phiên biến động mạnh cuối tuần, giá cà phê Robusta tăng 326 USD/tấn, tương đương gần 7,8%; giá Arabica tăng 258 USD/tấn, tương đương 3,1%.

Giá cà phê hôm nay 4-10: Bùng nổ cuối tuần- Ảnh 1.

Diễn biến giá cà phê trên sàn London - Anh tuần qua, kỳ hạn giao tháng 11-2025

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo sẽ tăng trở lại từ mốc 115.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch; kỳ vọng ít nhất đạt 118.500 đồng/kg như giá quy đổi.

Giá cà phê hôm nay 4-10: Bùng nổ cuối tuần- Ảnh 2.

Cà phê rang đậm - "gu" của số đông người tiêu dùng Việt Nam

Tuy nhiên, nhiều nhà vườn chưa vui trọn vẹn vì giá cà phê trong nước gần đây tăng ít hơn khi giá sàn tăng nhưng lại giảm mạnh hơn khi giá sàn giảm. 

Có lẽ do áp lực mùa vụ khiến đại lý không dám ôm hàng, sợ khi thu hoạch rộ thì giá cà phê khó giữ mức cao.

Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn

Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn Nổi bật

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn Nổi bật

Hãi hùng cảnh mỡ động vật bẩn chất đống dưới nền nhà nhếch nhác, chuẩn bị chế biến tuồn ra thị trường ở Nghệ An

Hãi hùng cảnh mỡ động vật bẩn chất đống dưới nền nhà nhếch nhác, chuẩn bị chế biến tuồn ra thị trường ở Nghệ An

09:32 , 04/10/2025
Loạt giải pháp, ứng dụng, hệ sinh thái được vinh danh trong Consumer Finance Awards tại Better Choice Awards 2025

Loạt giải pháp, ứng dụng, hệ sinh thái được vinh danh trong Consumer Finance Awards tại Better Choice Awards 2025

09:16 , 04/10/2025
Loạt sản phẩm được vinh danh trong KOC Better List tại Better Choice Awards 2025

Loạt sản phẩm được vinh danh trong KOC Better List tại Better Choice Awards 2025

09:13 , 04/10/2025
Samsung là thương hiệu công nghệ được yêu thích nhất tại Better Choice Awards 2025

Samsung là thương hiệu công nghệ được yêu thích nhất tại Better Choice Awards 2025

09:12 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên