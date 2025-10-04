Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội phát hiện gần 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu

04-10-2025 - 07:06 AM | Thị trường

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải vận chuyển 3.840 chiếc bánh trung thu không có hóa đơn, xuất xứ được xác định là nhập lậu.

Ngày 3/10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị vừa phát hiện gần 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Trước đó, ngày 2/10, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 29D-219.04 khi đang dừng đỗ trước số nhà 16A Lý Nam Đế (phường Hoàn Kiếm).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3.840 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất.

Hà Nội phát hiện gần 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gần 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu

Làm việc với tổ công tác, chủ hàng là ông P.X.M (SN 1980, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số bánh trên.

Theo quy định, toàn bộ lô hàng trên được xác định là nhập lậu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Dự kiến, Đội QLTT số 2 sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ hàng số tiền 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ 3.840 chiếc bánh trung thu nhập lậu.

Không phải gạo hay bất kỳ loại nông sản nào, đây mới là mặt hàng Campuchia mua nhiều nhất từ Việt Nam, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, một báu vật triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc, Mỹ mê mẩn: xuất khẩu tăng khủng hơn 5.000%, sản lượng đạt 300.000 tấn

Không phải sầu riêng, một báu vật triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc, Mỹ mê mẩn: xuất khẩu tăng khủng hơn 5.000%, sản lượng đạt 300.000 tấn Nổi bật

Giữa vòng xoáy trừng phạt, một 'cứu tinh' bất ngờ mua nhiên liệu từ Ấn Độ cao kỷ lục: Hơn 10 triệu thùng đã được giao, lợi nhuận lọc dầu hấp dẫn

Giữa vòng xoáy trừng phạt, một 'cứu tinh' bất ngờ mua nhiên liệu từ Ấn Độ cao kỷ lục: Hơn 10 triệu thùng đã được giao, lợi nhuận lọc dầu hấp dẫn Nổi bật

Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn

Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn

06:32 , 04/10/2025
Hà Nội: Đông nghịt người xếp hàng mua bánh Trung thu

Hà Nội: Đông nghịt người xếp hàng mua bánh Trung thu

20:58 , 03/10/2025
Mẫu iPhone dù có rẻ đến mấy cũng không nên mua lúc này

Mẫu iPhone dù có rẻ đến mấy cũng không nên mua lúc này

20:30 , 03/10/2025
7 điểm khiến Volkswagen Viloran thành Xe Gia đình của năm 2025

7 điểm khiến Volkswagen Viloran thành Xe Gia đình của năm 2025

19:30 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên