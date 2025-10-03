Không phải gạo hay bất kỳ loại nông sản nào, đây mới là mặt hàng Campuchia mua nhiều nhất từ Việt Nam, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất sang Campuchia đạt 3,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may là nhóm ngành hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 8/2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 79,5 triệu USD, giảm 8% so với tháng trước. Như vậy kết thúc 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu dệt may sang láng giềng đạt 612,6 triệu USD, tăng 3,7%.

Tiếp đến là xuất khẩu sắt thép các loại, trong tháng 8/2025 đạt 78 triệu USD, tăng 11,2% so với tháng trước, 8 tháng đầu năm đạt 586 triệu USD, tăng 19,3%, chiếm 15,6% tỷ trọng xuất khẩu.

Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ: Sản phẩm từ sắt thép tăng 30,6%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 43,8%; rau quả tăng 78,2%; cà phê tăng 167,6%.

Hoạt động xuất khẩu sang thị trường Campuchia đang được củng cố và mở rộng, bởi hợp tác về kinh tế thương mại là trụ cột trong định hướng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Hai quốc gia có bề dày quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, cơ chế hợp tác liên Bộ chặt chẽ, hiệu quả và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau trong cơ cấu hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia, ông Đỗ Việt Phương, Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết, cần thiết phải đa dạng hóa mặt hàng để hàng hóa Việt Nam xây dựng thương hiệu tại Campuchia.

Cụ thể, đối với xuất khẩu sang Campuchia, các DN Việt Nam nên tập trung vào các sản phẩm hàng tiêu dùng, hàng chế biến ở cả 3 phân khúc bình dân, trung lưu và cao cấp. Các mặt hàng phục vụ lĩnh vực xây dựng, các dự án đầu tư, nguyên vật liệu các loại, hàng nhựa, máy móc thiết bị, nông cụ, phương tiện vận tải, thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch... cũng có thể tìm thấy cơ hội tốt tại thị trường này.

Đối với nhập khẩu, bên cạnh mặt hàng gạo, điều và cao su, Việt Nam có thể nhập khẩu các loại nông sản, thực phẩm, hoa quả, nguyên phụ liệu thức ăn gia súc, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người Khmer mang màu sắc văn hóa riêng.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định, để lấy được lòng tin của người tiêu dùng Campuchia, các DN cần tập trung đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, chú trọng những mặt hàng chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người dân Campuchia.

Để tăng quy mô thương mại, hai nước cần tập trung đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng logistics và mạng lưới phân phối tại khu vực biên giới. Chuyển nhanh, chuyển mạnh thương mại tiểu ngạch sang chính ngạch và tiếp tục tăng cường phối hợp, quyết liệt đấu tranh với tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại ở khu vực biên giới hai nước.