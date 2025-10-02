Không phải Trung Quốc, một quốc gia châu Á gom vàng và bạc tăng gấp đôi chỉ trong 1 tháng bất chấp giá cao

Ảnh minh họa

Theo Reuters, nhập khẩu vàng và bạc của Ấn Độ trong tháng 9 gần như tăng gấp đôi so với tháng trước, bất chấp giá kim loại quý đang ở mức cao kỷ lục. Động thái này diễn ra khi các ngân hàng và nhà buôn trang sức chạy đua tích trữ hàng tồn kho trước mùa lễ hội và nguy cơ thuế nhập khẩu có thể được điều chỉnh tăng vào cuối tháng.

Một quan chức chính phủ cho biết lượng vàng được thông quan trong nửa cuối tháng 9 đã tăng mạnh chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Ông cũng cho rằng khối lượng nhập khẩu có thể tiếp tục bùng nổ vào ngày cuối tháng, trước khi giá nhập khẩu cơ bản mới được áp dụng. Tại Ấn Độ, chính phủ điều chỉnh giá nhập khẩu cơ bản hai lần mỗi tháng và dùng mức này để tính thuế phải nộp.

Chirag Thakkar, Giám đốc điều hành Amrapali Group – một trong những nhà nhập khẩu kim loại quý lớn tại Gujarat cho biết các ngân hàng và đại lý vàng thỏi đã gấp rút thông quan hàng để "né" mức thuế mới. Ông cho hay Amrapali đã tăng gấp đôi lượng vàng và bạc mua vào trong tháng 9 so với tháng trước, dù giá liên tục lập đỉnh.

Số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ cho thấy trong tháng 8, nước này đã chi 5,4 tỷ USD nhập khẩu 64,17 tấn vàng và 451,6 triệu USD nhập khẩu 410,8 tấn bạc. Dữ liệu tháng 9 dự kiến sẽ công bố vào giữa tháng 10.

Các chuyên gia cảnh báo việc nhập khẩu tăng mạnh có thể gây thêm áp lực lên đồng rupee vốn đã suy yếu, đồng thời làm nới rộng thâm hụt thương mại. Trong khi đó, nhu cầu vàng thường tăng cao vào mùa lễ hội, đặc biệt là dịp Diwali – khi việc mua vàng được coi là mang lại may mắn.

Trên thị trường, các đại lý tại Ấn Độ tuần này đã áp dụng mức cộng thêm 8 USD/ounce so với giá trong nước chính thức (bao gồm 6% thuế nhập khẩu và 3% thuế bán hàng). Một số thương nhân nhận định sức mua từ Ấn Độ đã khiến thị trường bất ngờ, trong khi tại Trung Quốc, tình hình trái ngược khi mức chiết khấu vàng trong nước nới rộng từ 31 đến 71 USD/ounce so với giá chuẩn toàn cầu – mức thấp nhất trong nhiều năm.

Hiện giá vàng giao ngay đã tăng 0,14% lên 3.870 USD/ounce theo Kitco, trong khi giá vàng giao tháng 12 giảm 0,02% xuống 3.896 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 13h00 ngày 2/10. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (26.435 đồng), giá vàng thế giới tương đương 123,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Theo Kitco﻿