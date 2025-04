Giá căn hộ Bình Dương sẽ “rượt đuổi” TP.HCM khi về "chung một nhà”?

Giá sơ cấp tăng nhanh theo giai đoạn

Khảo sát tại một số dự án căn hộ đã và sắp mở bán ở Bình Dương cho thấy, giá sơ cấp tăng 8 - 10% mỗi giai đoạn, cách nhau vài tháng. So với cùng kì năm ngoái, giá căn hộ sơ cấp tại Bình Dương đã tăng khoảng 15 - 20%, tùy dự án.

Mới đây, Phát Đạt Corporation lên kế hoạch khởi động bán hàng cho dự án La Pura (Astral City cũ) với giá dự kiến từ 60 triệu đồng/m2, tăng khoảng 20% so với mức giá từng rao bán năm 2020.

Tương tự, CapitaLand ra mắt 436 căn hộ cao cấp Orchard Heights nằm trong khu đô thị Sycamore. Giá bán các căn hộ đợt này cũng rơi vào 60 triệu đồng/m2, tăng 8 - 12% so với giỏ hàng chào bán giai đoạn trước đó.

Hay là dự án căn hộ The Emerald 68 (mặt tiền QL13, TP.Thuận An) của Coteccons và Lê Phong sắp cho cho ra mắt tháp Mega với giá bán dự kiến trên dưới 60 triệu đồng/m2. Giá này đã tăng 7% so với giai đoạn mở bán 2024.

Tại khu vực Dĩ An, Bcons giới thiệu phân khu mới của dự án Bcons City với giá bán từ 45 triệu đồng/m2, tăng gần 13% so với giá bán trước đó vào Quý 2/2024. Đáng chú ý, mới đây 1.200 căn hộ The Gió Riverside đã được đăng ký thành công ngay trong lễ ra mắt có mức giá dao động 48 - 55 triệu đồng/m2.

Không riêng các chung cư hiện hữu tăng giá trong đợt mở bán mới, nhiều dự án chuẩn bị ra mắt tại Bình Dương cũng công bố mức dự kiến tăng vọt. Chẳng hạn, TBS Group đang lên kế hoạch ra mắt dự án Green Tower với giá khoảng 68 - 70 triệu đồng/m2, Midori Park The Ten của Becamex Tokyu có giá từ 58 triệu đồng/m2,…

Giá căn hộ Bình Dương dự báo tiếp tục tăng khi về “chung một nhà” với TP.HCM. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn chỉ ra, trong vòng 10 năm qua, giá rao bán trung bình các căn hộ tại Bình Dương đã tăng khoảng 112%. Quý 1/2025 giá chung cư tại Thuận An đã tăng khoảng 39% so với Quý 1/2020. Sự biến động tăng giá thể hiện rõ nét nhất ở các dự án có vị trí giáp ranh TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Theo dự báo, giá căn hộ tại Bình Dương sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi tỉnh này sáp nhập với TP.HCM. Hiện tại, thông tin sáp nhập mới ở giai đoạn đầu. Khi ranh giới hành chính được sắp xếp rõ ràng, giá bất động sản dự kiến sẽ tăng thêm.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận nhà ở CBRE Vietnam cho biết, việc sáp nhập sẽ tác động mạnh đến quy hoạch và kế hoạch tổng thể, tạo sự liên kết giữa ba khu vực, mang lại giá trị dài hạn. Điều này sẽ hình thành mặt bằng giá mới cho thị trường bất động sản. Giá căn hộ tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Người mua vẫn còn nhiều cơ hội nếu tham gia thị trường sớm.

Trước đây, dù cùng nằm trên một tuyến đường, giá căn hộ tại TP.HCM và Bình Dương chênh lệch đáng kể do khác địa phận. Khi sáp nhập, giá căn hộ ở Bình Dương được dự báo sẽ tăng mạnh, dần thu hẹp khoảng cách với giá căn hộ tại TP.HCM.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho rằng có 3 nguyên nhân khiến giá sơ cấp căn hộ Bình Dương tăng nhanh theo đợt.

Thứ nhất, nhu cầu nhà ở thực tại Bình Dương tăng mạnh do lượng lớn lao động nhập cư. Là trung tâm công nghiệp, tỉnh này thu hút hàng triệu công nhân, kỹ sư và chuyên gia mỗi năm, với tỷ suất tăng dân số cơ học 5 - 7%/năm. Các thành phố như Thuận An và Dĩ An trở thành điểm đến được lựa chọn nhiều nhất, làm tăng nhu cầu về căn hộ trung và cao cấp. Nhóm lao động chất lượng cao và chuyên gia cũng có xu hướng dịch chuyển khi các tiện ích thiết yếu như y tế, giáo dục được đáp ứng. Vì vậy, các chủ đầu tư tự tin phát triển các dự án cao cấp với giá từ 60 - 70 triệu đồng/m².

Thứ hai, thông tin Bình Dương sáp nhập với TP.HCM tạo tâm lý tích cực, tăng sự quan tâm đến bất động sản khu vực. Chủ đầu tư định vị Bình Dương ngang tầm TP.HCM, nơi giá căn hộ đạt 75 - 120 triệu đồng/m2, mở ra dư địa tăng giá. Việc sáp nhập thúc đẩy phát triển hạ tầng và giao thông kết nối tốt hơn với trung tâm. Tâm lý nhà đầu tư lạc quan cùng nhu cầu tăng cao đã tạo cơ sở cho mức giá mới tại thị trường Bình Dương.

Có nhiều lý do khiến mặt bằng giá sơ cấp căn hộ Bình Dương còn dư địa tăng giá.

Thứ ba, phát triển công nghiệp, đô thị hóa và chi phí phát triển dự án. Bình Dương đang chuyển đổi từ một tỉnh công nghiệp sang đô thị hiện đại với các khu công nghiệp mới như KCN VSIP III, KCN Tân Uyên,... Quá trình đô thị hóa nhanh chóng làm tăng nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, đáp ứng tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Tuy nhiên, chi phí phát triển dự án tăng mạnh do áp dụng bảng giá đất mới và chi phí xây dựng kéo dài, buộc chủ đầu tư phải tăng giá bán để đảm bảo lợi nhuận.

Sức cầu "rượt đuổi nhau"

Dù giá căn hộ tại Bình Dương chủ yếu ở mức cao, từ 60 - 70 triệu đồng/m2, nhu cầu mua vẫn rất tích cực.

Báo cáo 3 tháng đầu năm của DKRA Consulting chỉ ra, sức cầu thị trường căn hộ Bình Dương ghi nhận tín hiệu khởi sắc, tăng 56% so với cùng kỳ. Trước thông tin dự kiến sáp nhập tỉnh, thành, lượng tiêu thụ sơ cấp căn hộ Bình Dương vượt TP.HCM, chiếm 43,6%, dẫn đầu trong Quý 1/2025. Cùng với đó, nguồn cung mới tăng 75% so với cùng kỳ, trong đó Bình Dương chiếm đến 49% lượng căn hộ mở bán mới ra thị trường trong quý.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản tại Bình Dương đang phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh TP.HCM như Thuận An. Trong tháng 3/2025, lượng tìm kiếm bất động sản tại Bình Dương tăng 49% so với tháng 2/2025, là mức tăng cao nhất trong các khu vực lân cận TP.HCM. Trong đó, Thuận An dẫn đầu về mức độ quan tâm từ nhà đầu tư, với lượng tìm kiếm bất động sản tăng 57% so với tháng trước, theo sau là Bến Cát với mức tăng 52%.

Đại diện đơn vị này cho biết, do giá căn hộ tại Bình Dương còn thấp hơn so với TP.HCM và vị trí cận kề nên dễ dàng thu hút nhu cầu người mua. Nhà đầu tư tham gia thị trường ở giai đoạn này kỳ vọng đạt lợi nhuận cao khi Bình Dương "về chung nhà" với TP.HCM.

Ghi nhận cho thấy, một số dự án căn hộ tại Bình Dương mở bán gần đây có tỉ lệ hấp thụ lên đến 80 - 90%. Đơn cử, dự án căn hộ The Emerald 68 của Coteccons và Tập đoàn Lê Phong nằm trên mặt tiền QL13. Mới đây, sau khi kết thúc thành công giỏ hàng tháp Elitez với tỷ lệ tiêu thụ trên 95%, đơn vị này chuẩn bị giới thiệu tháp Mega. Đây là dòng căn hộ có lợi thế 100% quỹ căn sở hữu tầm view hồ bơi và trực diện sông Sài Gòn.

Với pháp lý hoàn chỉnh cùng mức giá 2,3 tỉ đồng/căn được coi là khá hợp lý khi dự án nằm cận kề TP.Thủ Đức (TP.HCM), chỉ cách 800m. Khi hợp nhất với TP.HCM, mức giá này còn duy trì biên độ tăng mạnh bởi hầu hết các dự án căn hộ cùng tuyến đường tại TP. Thủ Đức hiện đã 5 - 8 tỉ đồng/căn. Trong bối cảnh mới ở giai đoạn đầu sáp nhập, đây chính là cơ hội để người mua nhanh nhạy đón đầu.

Theo bà Nguyễn Bảo Khuê, đại diện DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị & Phân phối dự án, đợt này mỗi khách hàng giao dịch thành công sẽ được tặng 50 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán. Nếu không mua được hoàn lại 100% phí booking và nhận thêm lãi suất 12%/năm (tính theo số ngày booking). Đặc biệt, với mức vốn ban đầu chỉ từ 460 triệu đồng thanh toán đến khi nhận nhà, được ngân hàng BIDV hỗ trợ vay 70%, ân hạn gốc và lãi lên đến 36 tháng.

Dự báo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, nguồn cung mới căn hộ phía Nam sẽ tăng trong thời gian tới, tập trung chủ yếu ở TP.HCM và Bình Dương. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục đi lên, thanh khoản và giá bán cải thiện rõ nét so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, không phải khu vực nào giá bất động sản cũng tăng nhanh theo việc sáp nhập tỉnh, thành. Theo các chuyên gia, chỉ những dự án có lợi thế giáp ranh Tp.HCM mới có khả năng biến động giá tốt. Ngoài thông tin hợp nhất tỉnh, thành thì khu vực đó phải thực sự có tiềm năng phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội mới thu hút được dòng tiền người mua.