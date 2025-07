Giá chung cư mới ở Hà Nội tiếp tục lập đỉnh, lượng dự án dự kiến mở bán có giá trên 100 triệu/m2 tăng "đột biến"

Tại sự kiện báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2025, ông Lê Đình Chung - Thành viên Tổ công tác nghiên cứu thị trường VARS, Tổng Giám đốc SGO Homes cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, nguồn cung chung cư mới tăng vọt, gấp 2 lần so với cùng kỳ 2024, nhưng cơ cấu nguồn cung không có nhiều biến động, thậm chí có xu hướng ngày càng lệch pha khi các dự án mở bán có giá trên 80 triệu/m2 tăng mạnh.

Chung cư cao cấp, sang trọng tỷ trọng đạt 62%, tăng 5 điểm % so với cùng kỳ năm 2024, tương đương với tăng hơn 10.000 sản phẩm. Trong đó, tỷ trọng chung cư sang trọng tăng tới 16 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Chung cư trung cấp tỷ trọng đạt 30%, tương đương với khoảng 9.000 căn, tăng hơn 4.000 căn so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tỷ trọng không cải thiện, do tốc độ tăng trưởng nguồn cung không theo kịp sự gia tăng mạnh mẽ từ phân khúc cao cấp và hạng sang

Chung cư bình dân vẫn được đóng góp từ các dự án NOXH với số lượng tăng nhẹ, đạt khoảng 3/000 căn nhưng tỷ trọng sụt giảm.

Ông Chung cho biết, trong quý 2/2025, khu vực Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá bán chung cư. Theo sau là TP. Đà Nẵng, trong khi TP.HCM cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể ở cả giá bán. So với kỳ gốc (quý 4/2019), giá bán bình quân của các dự án trong tập mẫu tăng lần lượt là TP Hà Nội (87,7%), Đà Nẵng (69,8%) và TP.HCM (48,3%).

Giá bán trung bình chung cư tại Hà Nội trong quý 2/2025 đạt mức trung bình 75,5 triệu đồng/m2, tăng khoảng 7,7% so với quý trước và tăng mạnh 87,7% so với kỳ gốc. Đà tăng giá chủ yếu đến từ việc các chủ đầu tư tiếp tục chào bán hàng tồn kho với mức giá điều chỉnh nhích lên.

Mặt bằng giá chung cư thứ cấp tại Hà Nội cũng tăng trở lại khi các dự án mở bán mới đều có giá trên 75 triệu/m2 (đã bao gồm VAT + KPBTT), lượng dự án dự kiến mở bán có giá trên 100 triệu/m2 cũng tăng trưởng "đột biến", dù thanh khoản không có nhiều cải thiện.

Khu vực TP.HCM ghi nhận mức giá bán bình quân là 77,1 triệu đồng/m2. Giá chung cư các dự án trong tập mẫu tăng nhẹ so quý trước nhưng so với kỳ gốc ghi nhận mức tăng 48,3%.

Thị trường chung cư tại TP. Đà Nẵng trong quý 2/2025 ghi nhận giá bán bình quân đạt mức 66,4 triệu đồng/m2, tăng khoảng 5% so với quý trước và tăng mạnh 69,8% so với kỳ gốc. Trong giai đoạn 2019–2025, tốc độ tăng giá căn hộ tại Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, cao hơn khoảng 1,6 lần so với TP.HCM. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự xuất hiện của nhiều dự án mới được chào bán với mức giá cao hơn đáng kể so với mặt bằng trước đó, góp phần thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường.

Ông Chung cho biết, một số dự án được chủ đầu tư tận dụng thời điểm này để tung chiết khấu nếu người mua thanh toán sớm để "hút" tiền.

"Các dự án mở bán mới có giá cao nhưng vẫn được hấp thụ tốt do nhu cầu nhà ở của nhóm có khả năng tài chính tốt, bao gồm cả người dân Việt Nam và khách nước ngoài, vẫn cao. Nhu cầu đầu tư cũng tăng lên khi khách hàng tận dụng dòng tiền "ưu đãi" với kỳ vọng giá tiếp tục tăng", vị này đánh giá.