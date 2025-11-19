Giá chung cư ở trung tâm TP.HCM tăng 200% sau 10 năm

Phát biểu tại Diễn đàn Bất động sản TP.HCM 2025 ngày 18/11, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc PropertyGuru Việt Nam - cho biết, trong 10 năm qua, giá chung cư tại khu vực trung tâm TP.HCM đã tăng 197%. Giá nhà phố tăng 168%, nhà mặt tiền đường tăng 134% và giá đất nền tăng đến 384%.

Giá chung cư tại khu vực trung tâm TP.HCM cũng được phân hóa mạnh mẽ với dải giá rộng, dao động từ 115 - 450 triệu đồng/m². Trong đó, một số chủ đầu tư lớn như Đất Xanh Group, Gamuda Land, Masterise Homes đang chào bán các dự án như The Prive (120 - 150 triệu đồng/m²), Eaton Park (150 - 200 triệu đồng/m²) hay Masterise Park Place (165 - 200 triệu đồng/m²).

Giá chung cư ở trung tâm TP.HCM đã tăng lên vài trăm triệu đồng/m². (Ảnh: Đại Việt)

Ông Quốc Anh cũng nhận xét, TP.HCM mới đang có nhiều điểm tương đồng với sự phát triển của vùng Seoul bao gồm: Seoul, Incheon và Gyeonggi-do.

Cách đây hơn 40 năm, mật độ dân số của vùng Seoul cũng chỉ đạt gần 14.000 người/km². Cả vùng chỉ có 7,4 km metro và chưa đến 100 km cao tốc liên vùng. TP.HCM hiện nay cũng vậy, thành phố chỉ có gần 20 km metro và hơn 96 km cao tốc. Mật độ dân số cũng chỉ hơn 4.500 người/km². Chính vì vậy, TP.HCM còn rất nhiều dư địa để phát triển và tăng trưởng.

Từ những năm 1990 trở về sau, vùng Seoul đã tích cực đầu tư, phát triển hạ tầng. Tính đến nay, vùng Seoul đã có hơn 1.150 km metro và tàu ngoại ô, hơn 1.000 km đường cao tốc và 3 đường vành đai kết nối dài hơn 122 km.

Hiện nay, TP.HCM cũng đang đẩy mạnh phát triển các tuyến metro, đường cao tốc cũng như triển khai các tuyến đường vành đai.

Diễn đàn Bất động sản TP.HCM 2025 diễn ra ngày 18/11. (Ảnh: Đại Việt)

“Việc phát triển hạ tầng mạnh mẽ của vùng Seoul đã góp phần đưa giá bất động sản của vùng này phát triển ổn định. TP.HCM cũng vậy, khi hạ tầng kết nối tốt hơn, giá bất động sản của thành phố cũng sẽ tăng theo quy luật tự nhiên”, ông Quốc Anh nói.

Theo chuyên gia này, chung cư là loại hình nhà ở có nhu cầu cao vượt trội so với tỷ trọng nguồn cung tại TP.HCM. Cụ thể, nguồn cung chung cư chỉ chiếm 28% nhưng nhu cầu ở chung cư lại chiếm đến 45%. Trong khi đó, nhu cầu về loại hình nhà phố, đất nền đều ở mức thấp hơn nhiều.

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, chuyên gia bất động sản tại TP.HCM, đánh giá, phân khúc chung cư hạng sang (từ 80 triệu đồng/m² trở lên) đang có sự tăng trưởng mạnh cả về nguồn cung lẫn mức độ quan tâm.

Trong quý III/2025, mức độ quan tâm của chung cư hạng sang tại TP.HCM tăng tới 168% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chung còn thận trọng.

“Thị trường ghi nhận nhiều dự án chung cư hạng sang thiết lập mặt bằng giá mới. Tại Quận 1 (cũ), một số dự án thứ cấp đạt khoảng 413 triệu đồng/m², Quận 2 (cũ) khoảng 314 triệu đồng/m², trong khi các dự án còn lại phổ biến ở ngưỡng 101-182 triệu đồng/m². Giá chung cư tăng bởi nhu cầu ở thực tăng mạnh. Bên cạnh đó, loại hình nhà phố cũng đã có mức giá quá cao khiến người dân khó tiếp cận" , ông Tuấn nói.