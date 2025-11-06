Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giả danh người cung cấp tin, kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công an gần 20 tỉnh

06-11-2025 - 06:46 AM | Xã hội

Giả danh người cung cấp tin về tội phạm, Quách Văn Lập đã nhiều lần lừa hàng chục cán bộ công an ở gần 20 tỉnh, thành để chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập (SN 1985, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, Lập nhiều lần giả danh người dân có “nguồn tin tội phạm” để liên hệ với lực lượng công an tại nhiều địa phương trên cả nước.

Quách Văn Lập thường chủ động gọi điện hoặc nhắn tin, tự xưng là người nắm được thông tin về các đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đặc biệt tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Giả danh người cung cấp tin, kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công an gần 20 tỉnh- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Quách Văn Lập. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Sau khi tạo được lòng tin, Lập khéo léo đề nghị được hỗ trợ tiền “xăng xe, chi phí thu thập chứng cứ” để tiếp tục theo dõi vụ việc. Mỗi lần, hắn yêu cầu từ 5 đến 10 triệu đồng chuyển qua tài khoản cá nhân. Nhận được tiền, tên này lập tức cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, từ năm 2024 đến nay, Quách Văn Lập đã lừa đảo cán bộ công an tại gần 20 tỉnh, thành, chiếm đoạt tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Đến ngày 2/11/2025, Lập tiếp tục gửi tin nhắn cho Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, tự nhận “người dân muốn cung cấp tin nóng về buôn lậu”. Nhận thấy nội dung bất thường, Đại tá Đăng chỉ đạo xác minh.

Qua biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định danh tính thật của tên lừa đảo và bắt giữ ngày 5/11/2025.

Tại cơ quan công an, Lập khai nhận, do khó khăn về kinh tế nên nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền từ các cán bộ công an.

Đáng chú ý, trong các buổi hỏi cung, Lập vẫn tỏ ra bình thản, cho rằng “muốn giúp công an nắm tình hình buôn lậu”, trong khi thực chất là lợi dụng niềm tin và uy tín của lực lượng công an để trục lợi cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng điều tra, phối hợp các địa phương để làm rõ thêm các bị hại khác, đồng thời cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi này.

Viên Minh/ VTC News

