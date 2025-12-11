Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá đất Đà Nẵng đã quá cao, đại biểu đề nghị tạm dừng tăng

11-12-2025 - 15:58 PM | Bất động sản

Thảo luận tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu đề nghị không tăng bảng giá đất vì mức hiện tại đã quá cao.

Ngày 11-12, thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiều đại biểu đề nghị thành phố chưa nên điều chỉnh tăng bảng giá đất giai đoạn hiện nay, do giá đất những năm qua đã tăng mạnh và tiệm cận thị trường.

Việc tiếp tục điều chỉnh theo hướng tăng giá có thể gây áp lực lớn lên doanh nghiệp, môi trường đầu tư và đời sống người dân.

Đại biểu Trần Thắng Lợi cho biết thành phố đã nhiều lần điều chỉnh bảng giá đất, gần nhất vào tháng 6, với mức điều chỉnh khá cao, chỉ thấp hơn Hà Nội và TPHCM. Khi ban hành bảng giá năm 2024, người dân và doanh nghiệp đã phản ứng do mức tăng lớn. Ông đề nghị giữ nguyên mức giá hiện tại, chỉ xem xét điều chỉnh ở một số khu vực giáp ranh để đảm bảo hợp lý.

Giá đất Đà Nẵng đã quá cao, đại biểu đề nghị tạm dừng tăng - Ảnh 1.

Đường Bạch Đằng, đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Lê Duẩn, có mức giá cao nhất thành phố, vượt ngưỡng 350 triệu đồng/m²

Đại biểu Vũ Quang Hùng nhận định việc tăng giá đất lúc này "lợi bất cập hại", chỉ giúp tăng thu ngân sách ngắn hạn nhưng có thể làm giảm sức hấp dẫn đầu tư trong dài hạn. Ông cho rằng Đà Nẵng đang ở giai đoạn cần mở rộng quỹ đất cho các dự án logistics, khu thương mại tự do, cảng biển… nên chính sách đất đai cần ổn định, dự báo được. Ông đề nghị chưa tăng giá đất, nhất là đất sản xuất.

Giá đất Đà Nẵng đã quá cao, đại biểu đề nghị tạm dừng tăng - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Thành Tiến phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: DNRT

Đại biểu Nguyễn Thành Tiến cũng cho rằng việc điều chỉnh giá đất hiện chưa phù hợp. Năm 2025, thành phố đã 2 lần tăng bảng giá đất từ 10%–20%, làm thị trường biến động mạnh, có nơi tăng đến 170%–180%. Nhiều khu vực trung tâm hiện đã chạm ngưỡng 350 triệu đồng/m², gây áp lực lớn về thuế đất đối với người dân.

Theo dự thảo bảng giá đất UBND TP Đà Nẵng trình kỳ họp lần này, áp dụng từ 1-1-2026, đường Bạch Đằng tiếp tục có giá cao nhất, gần 350 triệu đồng/m². Một số tuyến trung tâm như Nguyễn Văn Linh, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn cũng ghi nhận mức giá cao.

Ở cấp xã, Bà Nà có mức tăng dự kiến lớn nhất (82%), tiếp theo là Hòa Vang và Hòa Tiến. Trong khi đó, khu vực trung tâm Hải Châu có mức tăng thấp nhất, khoảng 5%.

Kiến nghị sửa quy định "thời điểm xác định giá đất" để gỡ vướng cho dự án BT

Theo B.Vân

Người lao động

