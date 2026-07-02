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Giá dầu giảm 40%, chốt quý thấp nhất 6 năm khi hoà đàm Mỹ - Iran có tín hiệu tích cực

| | Tài chính quốc tế

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày đầu tháng 7 khi giới đầu tư đánh giá những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu giảm 40%, chốt quý thấp nhất 6 năm khi hoà đàm Mỹ - Iran có tín hiệu tích cực- Ảnh 1.

Diễn biến giá dầu giảm góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.

Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,33%, xuống còn 67,67 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent giảm 1,12%, còn 70,77 USD/thùng.

Theo dữ liệu của LSEG, giá dầu Brent đã giảm gần 40% trong quý vừa qua, đánh dấu quý giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.

Đà giảm của giá dầu diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang đạt kết quả tích cực.

Phát biểu với các phóng viên, ông Trump nói: “Tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra rất thuận lợi. Hai bên đã có những cuộc gặp rất tích cực và chúng ta sẽ chờ xem kết quả".

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran bắt đầu tại Doha, Qatar từ ngày thứ Ba. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tham gia đối thoại thông qua bên trung gian Qatar thay vì gặp trực tiếp các quan chức Iran.

Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran gia tăng trở lại vào cuối tuần trước, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Iran đã tấn công hai tàu thương mại, sau đó Mỹ đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.

Giới đầu tư ngày càng kỳ vọng căng thẳng sẽ hạ nhiệt nếu các cuộc đàm phán tiếp tục đạt tiến triển. Điều này giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ nguồn cung dầu từ Trung Đông bị gián đoạn.

Theo ngân hàng ING, thị trường vẫn lạc quan rằng nguồn cung dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư sẽ sớm trở lại bình thường bất chấp những căng thẳng quân sự gần đây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá dầu Brent ghi nhận quý giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2020.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng đang có dấu hiệu phục hồi dần. ING ước tính có khoảng 11 tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải này trong ngày thứ Ba, thấp hơn mức 24 tàu của tuần trước. Tuy nhiên, lượng tàu đi vào khu vực đang tăng trở lại, cho thấy các chủ tàu ngày càng tự tin hơn khi đưa tàu quay lại hoạt động tại Vịnh Ba Tư.

Theo CNBC

Anh Dũng

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