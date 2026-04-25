Giá điện buổi tối sẽ rất cao, người dùng điện nào cần chú ý?

Mới đây, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963 ngày 22-4 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.



Khách hàng sản xuất, kinh doanh cần chú ý thay đổi thói quen sử dụng điện vào giờ cao điểm

Khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 (5 giờ/ngày); ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: Từ 6 giờ 00 đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ 00 (13 giờ/ngày). Ngày Chủ nhật: Từ 6 giờ đến 24 giờ (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng: Từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Như vậy, giờ cao điểm sẽ dồn vào buổi tối, áp dụng 6 ngày trong tuần thay vì áp dụng theo khung giờ như hiện nay là từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 (2 giờ) và từ 17 - 20 giờ (3 giờ) các ngày từ thứ 2 đến thứ Bảy.

Quyết định 963 có hiệu lực từ ngày ký. Tuy nhiên, Cục Điện lực dẫn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 60 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963 sẽ được áp dụng khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi Quyết định 14 năm 2025 ngày 29-5-2025 của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành.

Bộ Công Thương đang triển khai nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan để có cơ sở triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963 trong mùa khô năm 2026.

Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của biểu giá điện này sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm… từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm.

Đối tượng áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày gồm: Bên mua điện sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình 3 tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên; Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đơn vị mua điện để bán lẻ điện ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt.

Hiện, theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT (có hiệu lực từ ngày 10-5-2025) và các quy định bổ sung về khung giờ theo Quyết định 963/QĐ-BCT, biểu giá bán lẻ điện cho ngành sản xuất và kinh doanh được chia theo 3 khung giờ (cao điểm, bình thường, thấp điểm) và phân loại theo cấp điện áp (110kV trở lên, 22-110kV, 6-22kV, dưới 6kV).

Với giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên ở giờ thấp điểm là 1.146 đồng/kWh, giờ bình thường 1.811 đồng/kWh, còn giờ cao điểm giá 3.266 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.190 đồng/kWh, giờ bình thường 1.833 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.398 đồng/kWh.

Với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giá điện giờ thấp điểm ở mức 1.234 đồng/kWh, giờ bình thường 1.899 đồng/kWh, giờ cao điểm 3.508 đồng/kWh.

Cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.300 đồng/kWh, giờ bình thường 1.987 đồng/kWh, trong khi giờ cao điểm lên tới 3.640 đồng/kWh.



Với giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên thì giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.609 đồng/kWh, giờ bình thường 2.887 đồng/kWh và giờ cao điểm 5.025 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giờ thấp điểm giá điện kinh doanh là 1.829 đồng/kWh, giờ bình thường 3.108 đồng/kWh, giờ cao điểm 5.202 đồng/kWh.

Với cấp điện áp dưới 6 kV, giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.918 đồng/kWh, giờ bình thường 3.152 đồng/kWh và giờ cao điểm giá lên tới 5.422 đồng/kWh.

