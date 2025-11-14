Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá điện và khí đốt trên khắp châu Âu: Quốc gia nào đắt nhất?

14-11-2025 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Năm 2025, Đức có giá điện đắt nhất, Thổ Nhĩ Kỳ rẻ nhất; Thụy Điển có giá khí đốt cao nhất, Croatia thấp nhất.

Một cơ sở dự trữ khí đốt ở châu Âu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo dữ liệu mới từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), giá điện và khí đốt tự nhiên cho các hộ gia đình đã phân kỳ mạnh mẽ trên khắp châu Âu vào năm 2025, trong đó một số quốc gia phải đối mặt với hóa đơn cao hơn gấp nhiều lần so với các quốc gia khác. Xung đột tại Ukraine tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng châu Âu, trong khi sự khác biệt trong các chính sách quốc gia, cơ cấu năng lượng và hệ thống thuế quan đã nới rộng khoảng cách giữa các quốc gia rẻ nhất và đắt nhất.

*Giá điện: Thổ Nhĩ Kỳ rẻ nhất, Đức đắt nhất

Theo số liệu của Eurostat, trong nửa đầu năm 2025, giá điện cho các hộ gia đình dao động từ 6,2 euro/100 kWh ở Thổ Nhĩ Kỳ đến 38,4 euro/100 kWh ở Đức. Mức trung bình cho 38 quốc gia châu Âu, bao gồm các thành viên EU, các quốc gia ứng cử viên và các quốc gia EFTA, ở mức 28,7 euro/100 kWh. Tây Âu ghi nhận mức giá danh nghĩa cao nhất, với Bỉ (35,7 euro/100 kWh) và Đan Mạch (34,9 euro/100 kWh) đứng sát sau Đức. Giá cũng vượt 30 euro/100 kWh ở Italy, Ireland và Cộng hòa Czech.

Ngược lại, hầu hết các nước Đông Âu và các nước ứng cử viên EU báo cáo mức giá thấp hơn nhiều. Chi phí điện dưới 10 euro/100 kWh ở Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia,  Kosovo, Bosnia & Herzegovina và Montenegro.

Trong số các thành viên EU, Hungary (10,4 euro/100 kWh) có giá điện thấp nhất, trong khi Tây Ban Nha (26,1 euro/100 kWh) và Pháp (26,6 euro/100 kWh) vẫn nằm dưới mức trung bình của EU.

Các chuyên gia tại công ty tư vấn VaasaETT cho biết sự khác biệt phản ánh các yếu tố như cơ cấu năng lượng quốc gia, chiến lược nhà cung cấp, trợ cấp chéo và cấu trúc thuế quan. Sự khác biệt về giá điện dân dụng danh nghĩa đến từ một số yếu tố cụ thể của thị trường. Những yếu tố này bao gồm sự khác biệt trong cơ cấu sản xuất năng lượng, chiến lược mua sắm và định giá của nhà cung cấp, trợ cấp chéo và cấu trúc thuế quan.

* Giá khí đốt: Thụy Điển cao nhất, Croatia thấp nhất

Giá khí đốt tự nhiên hộ gia đình rất khác nhau trên khắp châu Âu trong nửa đầu năm 2025. Thụy Điển ghi nhận mức giá cao nhất ở 21,30 euro/100 kWh, tiếp theo là Hà Lan (16,2 euro/100 kWh) và Đan Mạch (13,1 euro/kWh). Mức trung bình của EU là 11,4 euro/kWh.

Ngược lại, Hungary (3,07 euro/100 kWh), Croatia (4,61 euro/100 kWh) và Romania (5,59 euro/100 kWh) có giá thấp nhất trong EU.

Các chiến lược mua sắm và định giá khác nhau, mức dự trữ, điều kiện nhiệt độ và thời tiết, sự kết nối với các thị trường khác, trợ cấp chéo và cơ cấu thuế quan đóng vai trò quan trọng trong sự chênh lệch giá khí đốt theo các chuyên gia VaasaETT.

Theo Duy Tùng

VTV

