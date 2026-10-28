Gia đình doanh nhân nghìn tỷ có cha là tiến sĩ Toán, cựu lãnh đạo ngân hàng, con gái lọt Top Hoa hậu Việt Nam, con trai út SN 1996 điều hành loạt doanh nghiệp

Chân dung vợ chồng nhà sáng lập Kiến Á

Ông Huỳnh Bá Lân sinh năm 1956, xuất thân là một nhà giáo, từng giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, ông chuyển sang kinh doanh và trở thành người đứng đầu Tập đoàn Kiến Á.

Người đặt nền móng cho Kiến Á ban đầu là bà Trần Thúy Nga, vợ ông Lân. Bà là kỹ sư Hóa học, thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiến Á năm 1994, khởi đầu bằng hoạt động nhập khẩu và kinh doanh hàng hóa từ Italy, Tây Ban Nha.

Sau khoảng 4 năm, doanh nghiệp gặp khó khăn khi các sản phẩm nhập khẩu phải cạnh tranh với hàng nhái giá rẻ. Năm 1998, ông Huỳnh Bá Lân tham gia điều hành, định hướng Kiến Á chuyển sang kinh doanh bất động sản, với dự án đầu tiên tại Phước Long B, TP.HCM.

Kiến Á sau đó mở rộng quy mô, được biết đến qua các dự án nhà ở tại khu Đông và khu Nam TP.HCM. Đáng chú ý là khu căn hộ Imperia An Phú và loạt dự án thuộc khu đô thị Cát Lái.

Bên cạnh bất động sản, ông Lân còn gắn bó với lĩnh vực giáo dục. Ông từng tham gia sáng lập Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), đồng thời tiếp tục phát triển các cơ sở giáo dục như Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) và Trường phổ thông Duy Tân. Ngoài ra, ông Lân từng là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) trong giai đoạn từ tháng 10/2008 đến tháng 4/2013.

Gia đình ông Lân có ba người con, gồm Huỳnh Thúy Phương, Huỳnh Bích Phương và con trai út Huỳnh Bá Sỹ Hào. Cả ba đều có những dấu ấn riêng trong hoạt động kinh doanh, giáo dục và đầu tư.

Huỳnh Thúy Phương – con gái cả tham gia điều hành tập đoàn

Bà Huỳnh Thúy Phương, sinh năm 1984, là con gái cả của ông Huỳnh Bá Lân. Bà có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ Kellogg School of Management thuộc Đại học Northwestern (Mỹ), đồng thời từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Kiến Á.

Trong lĩnh vực giáo dục, bà Thúy Phương từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trường và Phó Hiệu trưởng điều hành UMT. Theo thông tin giới thiệu của trường, bà đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng trường.

Ngoài hoạt động quản lý, bà còn trực tiếp nắm vốn tại các doanh nghiệp liên quan đến Kiến Á. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được công bố, tại tháng 1/2024, bà sở hữu 43,18% vốn Công ty TNHH Đầu tư Việt Thăng Long, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 272 tỷ đồng.

Huỳnh Bích Phương – người đẹp giành hai giải thưởng tại Hoa hậu Việt Nam 2010

Sinh năm 1988, Huỳnh Bích Phương là người được công chúng biết đến nhiều nhất trong ba anh chị em sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đó, cô là sinh viên Đại học Quốc tế Raffles.

Tại đêm chung kết diễn ra ngày 14/8/2010 ở Tuần Châu, Quảng Ninh, Huỳnh Bích Phương lọt Top 20 và giành hai giải phụ gồm Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất và Người đẹp có gương mặt khả ái. Sau đó, cô sang Mỹ theo học thiết kế thời trang và ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí tại Việt Nam.

Huỳnh Bích Phương còn có hoạt động đầu tư trong hệ thống doanh nghiệp gia đình. Tháng 7/2024, bà sở hữu 32% vốn Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thế Giới Mới, pháp nhân từng nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại Kiến Á.

Huỳnh Bá Sỹ Hào – con trai út từng học tập, làm việc 8 năm ở nước ngoài

Ông Huỳnh Bá Sỹ Hào, còn được biết đến với tên Bill Huỳnh, sinh năm 1996, là người con út trong gia đình. Sau khoảng 8 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, trong đó có thời gian sống tại New York (Mỹ), ông trở về Việt Nam tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình.

Bill Huỳnh và mẹ.

Trước khi trở về Kiến Á, ông Hào từng trải nghiệm các công việc như chuyên viên đầu tư và chuyên viên tín dụng. Khi gia nhập doanh nghiệp gia đình, ông bắt đầu với vị trí Trợ lý Tổng giám đốc, sau đó trở thành Trưởng bộ phận đầu tư.

Ông Hào tham gia điều hành nhiều pháp nhân thuộc hệ sinh thái Kiến Á. Ông từng giữ vị trí Tổng giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Đầu tư Bắc Thủ Thiêm, Công ty TNHH Đầu tư Đại Hưng Phú và một số doanh nghiệp khác.

Kiến Á Group và hệ sinh thái bất động sản, giáo dục nghìn tỷ đồng

Sau hơn 30 năm hoạt động, Kiến Á phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp tập trung vào hai lĩnh vực chính là bất động sản và giáo dục.

Trong lĩnh vực địa ốc, doanh nghiệp gắn với khu dân cư Cát Lái rộng khoảng 152 ha tại TP.HCM, nơi phát triển các dự án thuộc dòng Citi như Citihome, Citibella, Citiesto, Citisoho và Citigrand. Ngoài ra, tập đoàn còn tham gia các dự án Lavila Nam Sài Gòn, Lavila De Rio, Lavila Đông Sài Gòn và những dự án nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa, Phú Yên như Le Méridien Cam Ranh Bay Resort & Spa, Lavila Marina Cam Ranh Bay, Alila Bai Om Resort.

Về quy mô vốn, theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi tháng 3/2022, CTCP Kiến Á nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thế Giới Mới có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, là một pháp nhân quan trọng trong hệ sinh thái gia đình. Tại tháng 11/2023, doanh nghiệp này sở hữu 23,3% vốn Kiến Á.

Đến tháng 7/2024, toàn bộ vốn điều lệ của Thế Giới Mới thuộc sở hữu bốn thành viên gia đình ông Huỳnh Bá Lân. Trong đó, Huỳnh Thúy Phương nắm 33,156%, Huỳnh Bá Sỹ Hào sở hữu 32,856%, Huỳnh Bích Phương nắm 32,152% và bà Trần Thúy Nga sở hữu 1,836%.

Ở lĩnh vực giáo dục, UMT là một trong những dự án gắn với thế hệ sáng lập Kiến Á. Trường được phê duyệt thành lập năm 2021, xây dựng tại khu đô thị Cát Lái.

Hoạt động của hệ sinh thái Kiến Á cũng trải qua những giai đoạn khó khăn. Theo thông tin tài chính công bố năm 2026, CTCP Sài Gòn Phú Minh, một doanh nghiệp có liên hệ sở hữu với Kiến Á, từng thua lỗ liên tiếp trong giai đoạn 2023–2025.

Đến nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tất toán các lô trái phiếu phát hành trước đó, trong khi tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ. Vốn điều lệ Sài Gòn Phú Minh cũng tăng lên 716 tỷ đồng.



