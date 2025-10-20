Gia đình TP.HCM có 4 con đặt tên Thích - Thật - Thà - Thôi, cô út tên Thôi từng là người "khổ sở" nhất

Những cái tên độc lạ luôn có sức hút với cư dân mạng. Cũng vì lý do này mà mới đây, đoạn clip chia sẻ về tên gọi 4 anh chị em trong một gia đình là Thích - Thật - Thà - Thôi đã viral trên MXH.

Được biết chủ nhân chia sẻ là Trần Thanh Thôi (sinh năm 1999, đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP.HCM). Cô tiết lộ:

“Bây giờ tui tên Thôi đúng không? Khi mọi người nghe tên hay nghĩ tui là con út, là dừng rồi, không đẻ nữa. Thì đúng tui là con út thiệt, là còn có nghĩa đúng không? Vậy là may rồi đó chứ 3 anh chị trên của tui có tên còn vô nghĩa hơn tui nữa. Nhưng ráp chung vô thì nó có nghĩa.

‘Ông kẹ thú y’ ấy, biết ổng tên gì không? Trần Thanh Thà. Nếu mọi người gọi anh Thà đi thì có hiểu nghĩa không? Không! Sao hiểu được. Phải kết hợp với chị của tui - chị Thật thành Thật Thà. Tui biết hơi mắc cười nhưng ba tui tự hào với những cái tên ba đặt lắm. Nhưng chưa nha, tự nhiên đặt Thật Thà Thôi quá đơn giản, phải kết hợp với chị tui nữa - chị Thích.

Ba tui nói ‘Tại vì ba muốn tụi con sống thật thà nên đặt 4 đứa là Thích - Thật - Thà - Thôi’. Mà cái tên cũng có nghĩa là sự liên kết của các anh em lại với nhau nên ba tui không có đặt riêng lẻ mà đặt kết hợp lại vậy đó”.

Trần Thanh Thôi

Vì tên hiếm gặp nên Thanh Thôi lại gặp nhiều tình huống oái oăm và bị trêu chọc, nhất là hồi còn đi học.

Hồi Thôi đang học cấp 3, thầy phụ trách Đoàn trường vào lớp đọc tên các học sinh được kết nạp Đoàn khi đọc đến tên Thôi thì thấy lạ nên giỡn: "Ơ, Thanh Thôi à, nếu thêm dấu sắc thì…". Sau đó cả lớp cười ồ lên, lúc cô đứng lên bục giảng mọi người vẫn tiếp tục xì xào về tên đó và từ đó trở đi cứ chọc cô như vậy.

Đến khi học đại học, Thôi tiếp tục gặp rắc rối vì cái tên này: “Khi đi thi, lúc đọc số báo danh vào phòng thi giám thị cản vì tên mình quá giống con trai. Mình có phản hồi: ‘Đây khoa Sư phạm mầm non sao có nam được thầy?’ nhưng thầy vẫn không tin, phải đợi kiểm tra thẻ sinh viên mới cho mình vào.

Còn mỗi khi ai gặp em lần đầu mà hỏi mình tên gì, mình đáp ‘Dạ, em tên Thôi’ là y như rằng có 3 trường hợp, hoặc là hỏi lại lần nữa, hoặc ‘À, tên Khôi hả?’, hoặc mặc định tên Khôi luôn. Tại người ta không tin là có người đặt tên Thôi, cái tên ngộ đời như vậy. Có lần giấy khen của mình bị ghi nhầm thành tên là Trần Thanh Khôi nữa”.

Sau những sự việc này, mong muốn đòi đổi tên của Thôi là chuyện dễ hiểu. Cô nàng kể: “Nhà có mỗi mình đòi đổi tên vì lúc đó thấy nó ‘xấu’ quá, bị chọc hoài nên thấy giận lắm. Bây giờ lớn rồi, mọi người xung quanh không còn trêu chọc nhiều lúc nhỏ và mình cũng hiểu rõ được ý nghĩa tên của mình thật sự là gì nên thấy tự hào, thấy anh em nhà mình gắn kết theo cách riêng”.

Về việc cái tên vận vào người, Thôi cho biết tính cách của 4 chị em được ảnh hưởng từ sự mong mỏi của ba sau ý nghĩa dãy tên Thích Thật Thà Thôi, cả 4 người đều cố gắng sống thật thà. Cô cũng cho rằng không có cái tên nào là vô nghĩa cả, mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng, do người đặt gửi gắm vào.

Ba mẹ và 4 chị em Thích - Thật - Thà - Thôi

Trong tương lai, Thôi cho rằng mình khó mà tiếp nối được “truyền thống” đặt tên của ba vì điều kiện cần là phải sinh được 4 - 5 em bé mới có thể tạo chuỗi. Thôi cũng không muốn con mình có nguy cơ bị trêu chọc nên sẽ đặt tên bình thường hơn, cụ thể là Thảo Trân vì: “Mình có bạn tên Thảo và Trân, ai cũng tốt tính, học giỏi mà tên đó mình thấy cũng ý nghĩa khi ghép lại rất hay là "sự hiếu thảo hiếm có". Còn lỡ đẻ con trai thì... mình chưa nghĩ đến”.

Anh trai của Thôi - Trần Thanh Thà (sinh năm 1997) cũng có những chia sẻ với chúng tôi về cái tên đặc biệt. Thà hiện đang là bác sĩ thú y ở TP.HCM, có tài khoản TikTok 562k người theo dõi.

Trần Thanh Thà

Hồi học cấp 2, Thà hay bị trêu theo lời bài hát Thà Rằng Như Thế (Ưng Hoàng Phúc) là “Thà như thế, thà rằng như thế”. Thầy cô và người lớn hay nửa đùa nửa thật và nhận xét: “Thằng Thà này nó thật”, "Tên Thà rồi có thật thà không đây?”,...

Cũng chính vì vậy mà Thà cũng cố gắng chọn sống thật thà: “Vì khi được khen thật thà như cái tên thì mình cũng không muốn sống giả dối, giống như không muốn mất đi hình ảnh đó. Khi mình thật thà thì cũng có nhiều điều tốt đẹp tìm đến và cứ như vậy đến giờ”.

Bản thân Thà luôn thấy tự hào về tên gọi của mình, không có muốn đổi tên nhưng xác nhận em gái - tức là Thôi từng hay phản kháng, đòi đổi tên vì “chắc Thôi bị bạn bè chọc nhiều hơn”.

Hiện tại Thà đã có em bé được 3 tháng tuổi và đặt tên là Minh Quân: “Lúc trước mình cũng từng nghĩ đến chuyện đặt tên cho con lạ lạ kiểu như mình nhưng về sau nghĩ lại, lỡ xui xui mà bạn bè chọc tiêu cực quá lại ảnh hưởng đến tên con. Nên mình chọn đặt tên trung tính một chút, không nổi bật quá để an toàn cho con”.

Thực tế, những gia đình đông con cái thường có một thói quen là bố mẹ đặt tên các con theo quy luật, mang ý nghĩa nào đó. Vì vậy phía dưới chia sẻ của Thanh Thôi, nhiều người để lại bình luận tiết lộ nhiều chuỗi tên gọi thú vị:

“Cô giáo cấp 3 của mình tên Tang. Chị cô tên Tình và Tính”, “Ông trẻ nhà tôi có 5 chú con trai đặt tên là: Phát - Triển - Vịnh - Hạ - Long”, “Y chang nhà ngoại luôn, dì tui tên Nhiệt mẹ tui tên Liệt”, “Tui từng biết có gia đình đặt tên là Chua - Cay - Mặn - Ngọt - Chát”, “Anh chị họ tôi là Sáng - Bình - Minh - Tư - Thế - Vững còn nòn nhà bạn tôi là Việt - Nam - Toàn - Thắng - Lợi”, Nhà nội mình đặt tên kiểu Huấn - Tập - Tính - Cách - Hiếu - Thảo - Tận - Cùng”, “Nhà bố chồng mình đặt tên các bác là Bài - Viết - Tập - Thể - Dục”,...