Giá gạo Thái Lan bật tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng

Ảnh minh họa.

Giá gạo Thái Lan tuần này đã có một cú nhảy vọt, với loại gạo 5% tấm được chào bán ở mức 370 USD/tấn, tăng mạnh 30 USD so với tuần trước và là mức giá cao nhất kể từ ngày 31/7.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết nguyên nhân chính là do thiệt hại liên quan đến lũ lụt tại một số vùng sản xuất. Ngoài ra, gạo Thái Lan còn nhận được hỗ trợ từ thông tin về các hợp đồng bán gạo sang Trung Quốc và sự mạnh lên của đồng baht.

Trái ngược với Thái Lan, giá gạo Ấn Độ lại sụt giảm do nhu cầu yếu và đồng rupee giao dịch gần mức thấp kỷ lục. Loại gạo đồ 5% tấm của nước này được báo giá ở mức 348-356 USD/tấn, giảm so với mức 352-360 USD của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của nước này cũng giảm từ mức 350–355 USD/tấn hồi tuần trước xuống còn 345-350 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu tại Mumbai nhận định rằng thị trường gạo hiện đang cạnh tranh rất khốc liệt. Một đồng rupee yếu hơn đang cho phép các nhà xuất khẩu Ấn Độ hạ giá chào bán để thu hút khách hàng.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm đã nhích nhẹ lên mức 359 - 363 USD/tấn, phục hồi sau khi chạm đáy 5 năm vào tuần trước.

Một nhà giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh cho biết do nhu cầu từ các thị trường châu Á truyền thống suy yếu, một số nhà xuất khẩu đã bắt đầu chuyển hướng sang các thị trường châu Phi như Ghana hay Bờ Biển Ngà. Người này cũng lưu ý rằng nếu tình hình xuất khẩu sang Philippines tiếp tục ảm đạm, nông dân có thể sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác.