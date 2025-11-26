Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá heo hơi hôm nay, 26-11: Tiếp tục tăng ở nhiều vùng miền

Giá heo hơi hôm nay, 26-11: Tiếp tục tăng ở nhiều vùng miền

Giá heo hơi liên tục được điều chỉnh tăng trong nửa tháng qua, với tổng mức tăng tới 5.000 – 6.000 đồng/kg.

Sáng 26-11, giá heo hơi tại nhiều vùng trên cả nước được các doanh nghiệp và trại chăn nuôi điều chỉnh tăng, đặc biệt ở nhóm heo loại 2 – vốn có nhu cầu cao sau đợt mưa lũ kéo dài.

Tại miền Bắc, giá heo loại 2 tăng thêm 1.000 đồng, lên 51.000 đồng/kg. Heo loại 1 giữ nguyên mức 54.000 đồng/kg do đang neo ở mức cao. Ngược lại, khu vực Bắc Trung Bộ duy trì heo loại 2 ở mức 49.000 đồng/kg, còn heo loại 1 tăng 1.000 đồng lên 53.000 đồng/kg.

Miền Nam cũng ghi nhận xu hướng tăng. Tại Đông Nam Bộ, heo loại 2 tăng 2.000 đồng, lên 50.000 đồng/kg; heo loại 1 giữ ở mức 53.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nam Bộ tăng 1.000 đồng cho cả hai loại, dao động 49.000 – 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 26-11: Tiếp tục tăng ở nhiều vùng miền- Ảnh 1.

Giá heo hơi liên tục tăng trong thời gian gần đây

Theo các thương lái, giá heo tăng liên tục 2 tuần qua với mức tăng tổng cộng 5.000 – 6.000 đồng/kg. Nguyên nhân chính là nguồn cung hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh do mưa lũ, buộc nhiều người phải bán sớm khiến lượng heo thương phẩm hiện không còn dồi dào. Khi nguồn cung nhỏ lẻ suy yếu, các công ty chăn nuôi lớn có điều kiện điều chỉnh giá.

Một số thị trường giáp biên như Lào và Campuchia ghi nhận mức giảm mạnh đối với heo loại 2, trong khi thị trường Trung Quốc biến động nhẹ tùy vùng. Thái Lan tiếp tục duy trì mức giá cao nhất khu vực, từ 53.000 – 58.000 đồng/kg.


Châu Âu siết mạnh truy xuất nguồn gốc thủy sản

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

