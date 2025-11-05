Giá giảm xuống dưới mức 100.000 USD lần đầu tiên trong vòng 5 tháng, chuyện gì đang xảy ra với Bitcoin?

Bitcoin đã rơi vào trạng thái “bear market” trong ngày thứ ba – chỉ vài tuần sau khi chạm mức cao kỷ lục mới.

Đồng tiền số này giao dịch dưới mức 100.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 6 – tương ứng mức giảm 21% so với đỉnh mới nhất 126.200 USD ghi nhận ngày 6/10.

Đây là một tháng “vỡ mộng” đối với đồng tiền số lớn nhất thế giới: Giấc mơ “Uptober” đã tan biến, Bitcoin trải qua tháng 10 tệ nhất trong 7 năm.

Đáng nói, đợt bán tháo hơn 5% trong ngày thứ ba trùng với cú trượt chung của tài sản rủi ro – cổ phiếu giảm mạnh vì lo ngại định giá sau báo cáo lợi nhuận mới của Palantir và cảnh báo của các lãnh đạo ngân hàng lớn.

Nhưng thực tế, khó khăn của Bitcoin đã diễn ra suốt nhiều tuần, với một “cocktail” các lực cản dồn lên giá.

“Chỉ số tâm lý đã rơi xuống 21 – thấp nhất kể từ 9/4, báo hiệu trạng thái cực kỳ sợ hãi. Tháng trước, khi vào vùng này thì thị trường đã hồi phục, nhưng lần này giá còn rơi thấp hơn”, Alex Kuptsikevich đến từ FXPro nói vào sáng thứ ba.

Nhiều tuần bán tháo đã kéo mức tăng từ đầu năm của Bitcoin xuống còn khoảng 8%, thấp hơn nhiều so với S&P 500 tăng 15%.

Đợt biến động mới nhất đến từ lo lắng thương mại, một sự kiện thanh lý khổng lồ, tâm lý lạc quan suy yếu với chiến lược “treasury crypto” và việc thị trường phải điều chỉnh kỳ vọng cắt lãi sau cuộc họp Fed gần nhất.

“Có vẻ như tất cả đang kiệt sức”, chuyên gia Haonan Li đến từ Codex nói.

Dưới đây là những gì đã kéo Bitcoin đi xuống những tuần qua:

Sự kiện thanh lý lịch sử

Ngày 10/10 – một vòng lo lắng thương mại mới đã kích hoạt đợt xả vị thế long của Bitcoin trong thời gian cực ngắn.

Nhà đầu tư Bitcoin đã bị thanh lý 19 tỷ USD trên các sàn trong chưa đầy 24 giờ – một con số ước tính nói gần 30 tỷ USD. Đây là đợt thanh lý Bitcoin lớn nhất lịch sử.

“Thậm chí tin tức cụ thể là gì cũng gần như chẳng quan trọng”, chuyên gia Jonathan Man đến từ Bitwise nói lúc đó. “Sự việc ngày hôm qua nhắc chúng ta thị trường này vẫn mong manh thế nào”.

Đợt này cực đoan đến mức tâm lý chưa hồi lại được và một số nhà phân tích cảnh báo vẫn còn nguy cơ nhiều vòng thanh lý mới phía trước.

“Chỉ cần biến động 10% theo bất kỳ hướng nào là có thể kích hoạt đợt thanh lý khổng lồ – khoảng 11.39 tỷ USD short nếu giá tăng – hoặc 7.55 tỷ USD long nếu giá giảm. Điều này tạo hiệu ứng ‘thùng thuốc súng’”, chuyên gia Farzam Ehsani đến từ VALR nói.

Tâm lý vĩ mô

“Đợt thanh lý dây chuyền trên thị trường phái sinh offshore đầu tháng 10 đã định hướng thị trường”, Li nói – nhưng thêm rằng hiện tại chính là yếu tố tâm lý đang nắm quyền điều khiển.

Tài sản rủi ro bị bán tháo tuần này vì lo ngại về định giá tech và khả năng Fed ít hỗ trợ hơn.

Bitcoin cũng giảm ngay sau cuộc họp Fed tháng 10 khi Chủ tịch Jerome Powell nói rằng việc cắt lãi nữa vào tháng 12 chưa phải điều chắc chắn. Việc thiếu chắc chắn này đè nặng tâm lý Bitcoin suốt tuần qua.

Trong khi đó, chứng khoán thời gian qua được hưởng lợi từ trade AI – còn Bitcoin không có yếu tố tương tự. Một số nhà quan sát nói nhà đầu tư chuyển tiền từ crypto sang cổ phiếu trong tháng 10.

“Khi chứng khoán và Bitcoin cùng giảm, có thể nhà đầu tư rút tiền từ Bitcoin để bù vị thế chứng khoán, làm chứng khoán bật lên”, chuyên gia Marcus Sturdivant đến từ ABC Squared nói.

Nhìn chung, thị trường không còn tự tin rằng các dự báo siêu lạc quan cho cuối năm sẽ đạt được. Những “siêu bull” như Tom Lee và Geoff Kendrick (HSBC) đang đặt target 200.000 USD – tức Bitcoin cần tăng 100% chỉ trong chưa đầy 2 tháng.

“Với cơn gió ngược thương mại, bất định về lãi suất và chưa rõ việc chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ bóp méo dữ liệu kinh tế tháng này ra sao, người mua không còn đủ dữ liệu để tự tin vào lệnh ở mức giá 120K nữa”, chuyên gia Guillermo Fernandes tới từ Blockpliance nói.

Theo: BI