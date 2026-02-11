Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá heo hơi hôm nay, 11-2: Thịt heo ồ ạt về chợ, giá cả biến động bất ngờ

11-02-2026 - 13:35 PM | Thị trường

Do thị trường tiêu thụ không đạt được như kỳ vọng, các công ty chăn nuôi phải giảm giá heo hơi trong những ngày cận Tết.

Ngày 11-2, tức 24 tháng Chạp âm lịch, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đồng loạt điều chỉnh giảm giá heo hơi bán ra, khiến mặt bằng giá tại các vùng giảm khá mạnh so với những ngày trước.

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi giảm khoảng 1.000 đồng/kg, dao động từ 72.000 – 75.000 đồng/kg. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo hơi loại 2 giảm 2.000 đồng còn 71.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 giảm 1.000 đồng, xuống mức 74.000 đồng/kg.

Khu vực Nam Trung Bộ ghi nhận mức giảm sâu hơn, trong đó heo hơi loại 2 giảm tới 3.000 đồng/kg, còn 70.000 đồng/kg; heo loại 1 giảm 1.000 đồng, còn 74.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi loại 2 giảm 2.000 đồng xuống 70.000 đồng/kg, heo loại 1 giảm 1.000 đồng còn 74.000 đồng/kg.

Riêng khu vực Tây Nam Bộ, giá heo hơi loại 2 giảm 2.000 đồng, còn 69.000 đồng/kg; heo loại 1 giảm 1.000 đồng, xuống mức 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 24 tháng Chạp 2026: Cận Tết giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá heo hơi giảm đáng kể

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), lượng heo mảnh nhập chợ trong ngày đạt khoảng 510 tấn, tăng 42 tấn so với ngày 23 tháng Chạp. Nguồn cung dồi dào khiến giá heo mảnh được thương lái điều chỉnh giảm mạnh 5.000 đồng/kg, hiện phổ biến ở mức 88.000 – 93.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh giảm kéo theo giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối đồng loạt đi xuống. Cụ thể, thịt đùi giảm 5.000 đồng còn 95.000 đồng/kg; cốt lết giảm 2.000 đồng còn 90.000 đồng/kg; nạc dăm giảm 5.000 đồng còn 120.000 đồng/kg; giò trước giảm 5.000 đồng còn 80.000 đồng/kg; giò sau giảm 2.000 đồng còn 68.000 đồng/kg.

Riêng một số mặt hàng vẫn giữ hoặc tăng nhẹ. Thịt ba rọi tiếp tục neo ở mức 170.000 đồng/kg, trong khi sườn non tăng 5.000 đồng/kg, lên mức 170.000 đồng/kg.

Một cây bạc tỷ của Việt Nam vừa lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất lịch sử: Tổng thu hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất?

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

