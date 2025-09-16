Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gia Lai bố trí 5.700 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội cho công an

16-09-2025 - 16:24 PM | Bất động sản

Khu đất được bố trí xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai có diện tích 5.700 m2, nằm ở vị trí 3 mặt tiền.

Ngày 16-9, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương bố trí khu đất M3.6, diện tích 5.700 m² tại đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn để xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh. Chủ trương này được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng.

Gia Lai bố trí 5.700 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội cho công an- Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 2) tại phường Quy Nhuơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành 1.500 - 2.000 căn nhà ở xã hội. 

Đến nay, 9 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đang được triển khai. Trong đó, nhiều dự án đảm bảo tiến độ như: Lamer2 (451 căn); Nhơn Phú 2 (357 căn sắp hoàn thành, 209 căn phần thô); khu thiết chế Công đoàn (378 căn phần thô); khu chung cư nhà ở xã hội tại khu C thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (342 căn phần thô, dự kiến xong trong năm nay).

Tuy nhiên, một số dự án vẫn chậm tiến độ,  như khu nhà ở xã hội tại phường Bồng Sơn. Ngoài ra, 4 dự án khác đã có chủ đầu tư đang được đôn đốc khởi công trong năm 2025. Công tác lựa chọn nhà đầu tư mới cũng đang thực hiện theo Nghị quyết 201 của Quốc hội và Nghị định 192 của Chính phủ, song còn nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, cấp phép và tín dụng.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm các nhà đầu tư vi phạm, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, nhất là thủ tục liên ngành.

Dự kiến đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 1.861 căn hộ, đáp ứng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

36 khu chung cư nhà ở xã hội ở Đà Nẵng sẽ được điều chỉnh giá thuê

Theo Đức Anh

Người lao động

