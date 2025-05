Giá loạt mặt hàng "hot" như dầu thô, thép, than, heo hơi dự báo biến động mạnh trong nửa cuối năm, cổ phiếu nào kỳ vọng hưởng lợi?

Bước sang năm 2025, giá hàng hóa thế giới tăng nhẹ vào đầu năm nhưng giảm mạnh vào tháng 4, chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như kinh tế chậm lại và nguồn cung tăng.

Với độ mở cao trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là ở các ngành có tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu đầu vào lớn đang ghi nhận những tác động nhất định từ biến động này.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Agriseco Research đưa ra đánh giá về những cổ phiếu có khả năng được hưởng lợi khi giá hàng hóa thay đổi.

Với giá năng lượng , đội ngũ phân tích dự báo giá dầu thô, giá than và giá xăng sẽ giảm trong năm 2025, ngược lại, giá khí tự nhiên duy trì xu hướng tăng.

Nhờ giá than Newcastle giảm, biên lợi nhuận gộp Nhiệt điện Quảng Ninh (mã: QTP) dự báo được cải thiện.  Theo Agriseco, QTP sử dụng hoàn toàn than trộn là nguyên liệu đầu vào và tỷ lệ than trộn cao do lượng than trong nước đã đạt đến giới hạn khai thác.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp có thể được cải thiện nhờ giá than thế giới đã giảm mạnh hơn 31% so với cùng kỳ và đang duy trì ở mức thấp, từ đó TKV có thể điều chỉnh giá than trộn giảm trong khi giá bán điện sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, nhu cầu điện cả nước được dự báo ở mức cao đặc biệt vào mùa khô giúp QTP hưởng lợi. Theo thống kê, phụ tải điện có hệ số tăng trưởng thường trên 1,5 đến 1,8 lần tăng trưởng GDP (theo năm). Với kì vọng GDP tăng trưởng ở mức tối thiểu 8% theo mục tiêu Chính phủ đề ra, Agriseco ước tính phụ tải đạt mức tăng trưởng khoảng 12% trong năm 2025 và sẽ cao hơn vào mùa khô. Do đó, các nhà máy điện than sẽ vẫn được ưu tiên huy động.

Về giá dầu, World Bank dự báo giá dầu Brent sẽ giảm 20% so với trung bình năm 2024, đạt 64 USD/thùng vào năm 2025 và giảm còn 60 USD/thùng vào năm 2026.

Đối với giá khí, hiện đạt mức 3,67 USD/MMBtu, tăng 33,4% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu LNG (khí hóa lỏng) tăng cao từ châu Á, châu Âu và gián đoạn nguồn cung từ Nga, Algeria. Theo EIA, giá khí trung bình năm 2025 sẽ tăng 86% so với trung bình 2024, đạt khoảng 4,1 USD/MMBtu tương đương tăng 12% so với hiện tại, và tiếp tục tăng thêm 17% vào năm 2026.

Với các mặt hàng nông sản , Agriseco dự báo heo hơi Việt Nam, sữa nguyên liệu sẽ tăng, trong khi giá đường, đậu tương, lúa mì, cotton suy giảm .

Với việc giá lúa mì, ngô hay đậu tương tiếp tục xu hướng giảm, đội ngũ phân tích dự báo biên lợi nhuận gộp Dabaco (mã: DBC) được cải thiện . Tiềm năng tăng trưởng cũng tới từ việc giá heo hơi dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức cao và khó hạ nhiệt trong thời gian tới do nhu cầu tăng khi ngành du lịch dịch vụ tiếp đà hồi phục trong năm 2025 và diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp.

Mặt khác, Agriseco cho biết giá đường thế giới đang trong xu hướng giảm dài hạn do kỳ vọng nguồn cung tăng lên nhờ thời tiết thuận lợi và mở rộng diện tích trồng mía tại Brazil, Thái Lan cùng với việc Ấn Độ nới lỏng hạn chế xuất khẩu đường. Đối với giá đường trong nước, dự báo giá đường sẽ tiếp tục giảm nhẹ do sản lượng đường năm nay dự kiến tăng 20% so với năm trước và tồn kho đường vẫn nhiều do cạnh tranh với đường nhập lậu và sức tiêu thụ kém.

Tương tự, giá bông được dự báo tiếp tục giảm trong thời gian tới do sản lượng bông toàn cầu niên vụ 24/25 dự kiến tăng mạnh hơn nhu cầu và ảnh hưởng bởi mức thuế quan mới của Mỹ. Trong khi đó, World bank, dự báo giá cao su sẽ đạt mức 200 cents/kg vào năm 2025, tăng 14% so với năm trước. Tuy nhiên sẽ chịu rủi ro đáng kể vào các biện pháp thương mại sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của sản xuất ô tô toàn cầu.

Ngoài ra, đội ngũ phân tích dự báo giá heo tiếp tục giữ ở mức cao và khó giảm mạnh do dịch tả lợn châu Phi (ASF) và dịch lở mồm long móng đã tái xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn cả nước.

Đối với các mặt hàng công nghiệp , trước tiên, nhóm phân tích nhận định giá hạt nhựa PVC toàn cầu giữa tháng 4 giảm mạnh ở cả châu Á và Mỹ do chiến tranh thương mại và giá dầu giảm. Tuy nhiên, giá đã hồi phục hơn 2% vào tháng 5 nhờ trong bối cảnh tồn kho thấp và Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận tạm thời về thuế quan vào ngày 12/5/2025.

Trong ngắn hạn, Agriseco dự báo giá PVC có thể tiếp tục chịu áp lực giảm do nhu cầu từ bất động sản, ô tô suy yếu trong môi trường bất ổn và nguồn cung gia tăng từ Shin-Etsu Chemical đã khởi động lại nhà máy tại Hà Lan, vào ngày 21/5/2025, sau khi hoàn tất bảo trì với công suất 450 nghìn tấn PVC/năm.

Từ đó, kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của Nhựa Bình Minh (mã: BMP) sẽ được mở rộng trong các quý tới. Ngoài ra, BMP cũng được hưởng lợi từ đà hồi phục của thị trường BDS trong nước. Nhu cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là ống nhựa, gia tăng rõ rệt nhờ số lượng dự án nhà ở thương mại đang triển khai tăng mạnh so với cùng kỳ và các dự án trọng điểm đầu tư công được đẩy mạnh. Với thị phần lớn trên 25% và hệ thống phân phối phủ rộng cả nước, BMP kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tăng trưởng 10% trong năm 2025.

Với photpho vàng, nhóm phân tích dự báo giá photpho vàng sẽ đi ngang trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ phốt pho vàng toàn cầu năm 2025 dự kiến chỉ tăng trưởng nhẹ khoảng 2–3% so với năm 2024 với động lực từ ngành pin LFP dùng cho xe điện.

Về giá thép thanh Trung Quốc, mặt hàng này đã giảm 14,5% so với cùng kỳ và giảm 6% so với đầu năm trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm. Dự báo giá thép tại Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm do những thay đổi chính sách về mua nhà tại Trung Quốc đe dọa triển vọng hoạt động xây dựng và nhu cầu vẫn yếu.

Tại Việt Nam, hiện giá thép chỉ giảm gần 3% so với cùng kỳ, tăng nhẹ so với tháng trước nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ và Việt Nam áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với thép HRC, tôn mạ từ Trung Quốc. Đội ngũ phân tích kỳ vọng giá thép nội địa có thể tăng trong giai đoạn cuối năm nhờ đẩy mạnh đầu tư công và thị trường Bất động sản hồi phục.

Agriseco đánh giá biên lợi nhuận gộp của Hoà Phát (mã: HPG) sẽ tiếp tục được cải thiện nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào giảm . Giá quặng sắt và giá than cốc được dự báo tiếp tục giảm trong năm 2025 nhờ nguồn cung ổn định và nhu cầu thấp. Trong khi đó, dự báo giá thép nội địa sẽ tăng trong nửa cuối 2025 nhờ nhu cầu từ thị trường bất động sản và các biện pháp áp thuế CBPG đối với thép Trung Quốc giúp cải thiện biên lợi nhuận cho doanh nghiệp.