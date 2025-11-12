Giá mà có ai đó nói với tôi điều này sớm hơn: Tắt Bluetooth, Wi-Fi trên điện thoại không đồng nghĩa sẽ an toàn tuyệt đối

Wi-Fi và Bluetooth là hai kết nối gần như không thể thiếu trong đời sống hiện nay. Từ nghe nhạc, xem phim đến đồng bộ đồng hồ thông minh hay chuyển dữ liệu, hầu như ai cũng bật hai tính năng này suốt cả ngày.

Chính vì mức độ tiện lợi đó, nhiều người mặc định rằng việc bật hay tắt hai kết nối này chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng – chứ không liên quan đến vấn đề an toàn. Không ít người vẫn tin rằng: “Chỉ cần tắt Bluetooth hoặc Wi-Fi là sẽ an toàn” . Nhưng điều đó không hẳn đúng.



Thực tế, tắt kết nối không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Ngay cả khi bạn đã tắt Bluetooth hoặc Wi-Fi, thiết bị vẫn có thể phát ra tín hiệu nền. Những tín hiệu này có thể bị ghi lại để xác định vị trí thiết bị hoặc hành vi sử dụng của bạn.



Ngoài ra, nhiều ứng dụng vẫn có khả năng thu thập dữ liệu thông qua các quyền khác như vị trí, mạng di động hay cảm biến chuyển động. Nghĩa là, ngay cả khi bạn không bật Wi-Fi, điện thoại vẫn có thể bị theo dõi gián tiếp thông qua những quyền mà bạn từng cấp cho ứng dụng trước đó.



Một rủi ro khác là Wi-Fi công cộng. Khi kết nối vào mạng ở quán cà phê, sân bay hay trung tâm thương mại, thiết bị sẽ ghi nhớ tên mạng để tiện kết nối lại. Hacker có thể tạo mạng Wi-Fi giả có tên tương tự để “dụ” thiết bị tự động kết nối, từ đó đánh cắp dữ liệu hoặc cài mã độc.



Với Bluetooth, nguy cơ không kém. Khi bạn bật Bluetooth ở chế độ hiển thị công khai, thiết bị sẽ luôn trong tình trạng “có thể bị phát hiện”. Kẻ xấu có thể quét và tìm ra thiết bị của bạn, sau đó khai thác lỗ hổng để truy cập hoặc gửi mã độc. Những vụ tấn công như vậy từng xảy ra ngay tại nơi công cộng chỉ cần nạn nhân bật Bluetooth và để điện thoại trong túi.



6 bước đơn giản để bảo vệ thiết bị khỏi rủi ro

Thay vì chỉ “tắt cho yên tâm”, bạn nên kết hợp nhiều bước nhỏ để giảm rủi ro và bảo vệ thông tin cá nhân hiệu quả hơn.



Chỉ bật khi cần thiết: Hãy tắt Wi-Fi và Bluetooth nếu không dùng đến, đặc biệt ở nơi đông người như quán cà phê, rạp phim, bến xe, sân bay. Việc bật liên tục khiến thiết bị luôn “phát tín hiệu” và dễ bị quét bởi các thiết bị khác.



"Quên mạng Wi-Fi" công cộng sau khi sử dụng: Sau khi dùng Wi-Fi ở nơi công cộng, hãy chọn “Quên mạng này” (Forget network). Việc này giúp thiết bị không tự động kết nối lại vào những mạng giả mạo có tên tương tự mà hacker tạo ra để đánh cắp dữ liệu.



Cập nhật phần mềm thường xuyên: Các bản cập nhật hệ điều hành không chỉ thêm tính năng mà còn vá lỗ hổng bảo mật liên quan đến Wi-Fi, Bluetooth, NFC… Cập nhật đều đặn là cách đơn giản nhất để bảo vệ thiết bị.



Kiểm soát quyền truy cập của ứng dụng: Nhiều ứng dụng đòi quyền dùng Bluetooth, Wi-Fi hay vị trí dù không thực sự cần thiết. Bạn nên xem lại phần “Quyền ứng dụng” (App Permissions) trong cài đặt và tắt những quyền không liên quan, đặc biệt là quyền truy cập vị trí và thiết bị gần.



Giới hạn chế độ chia sẻ tự động: Các tính năng như AirDrop, Nearby Share hay Wi-Fi Direct rất tiện lợi, nhưng nếu để ở chế độ “mọi người”, người lạ có thể gửi file, ảnh hoặc đường link độc hại. Hãy đặt chế độ chia sẻ cho “danh bạ” hoặc “thiết bị của tôi” để đảm bảo an toàn.



Đặt Bluetooth ở chế độ ẩn: Sau khi ghép nối tai nghe hoặc thiết bị thông minh, nên tắt chế độ “hiển thị công khai”. Khi ở chế độ ẩn, thiết bị sẽ không xuất hiện trong danh sách Bluetooth gần đó, giúp hạn chế nguy cơ bị dò tìm.



Tắt Bluetooth hoặc Wi-Fi đúng là một cách giảm rủi ro, nhưng không phải tấm khiên bảo vệ tuyệt đối. Hacker ngày nay không chỉ tìm cách “xâm nhập” qua mạng, mà còn thu thập dữ liệu từ thói quen, ứng dụng và cả tín hiệu nền của thiết bị.



Điều quan trọng nhất là hiểu cách thiết bị hoạt động và chủ động quản lý quyền truy cập. An toàn mạng không đến từ việc tắt hết mọi thứ, mà đến từ việc biết khi nào nên bật và kiểm soát nó đúng cách.