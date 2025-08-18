Giá nhà đất thổ cư Hà Nội cao chót vót, môi giới bỏ nghề vì không bán được hàng

Vài tháng không bán nổi 1 căn

Đã làm việc 3 năm tại một công ty môi giới bất động sản tại Hà Nội, anh Nguyễn Văn Dũng (quê Thái Nguyên) cho biết chưa bao giờ trải qua giai đoạn khó khăn như hiện tại.

Giá nhà đất thổ cư quá cao khiến nguồn khách hàng của anh Dũng ngày càng co hẹp. Nếu như trước đây với chỉ tầm 2 - 3 tỷ đồng, khách đã có thể mua được 1 căn nằm trong ngõ tại các khu vực như quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông (cũ), thì nay tại các địa điểm này, giá nhà đã tăng lên 5 - 6 tỷ đồng cho căn 30 m² trong ngõ nhỏ.

"Lượng khách có dòng tài chính trên dưới 6 tỷ đồng không nhiều, hơn nữa nếu có tầm tiền này, họ cũng sẽ lựa chọn phân khúc chung cư thay vì mua nhà xa trung tâm, lại nằm trong các con ngõ hẹp, bí bách ", anh Dũng nói.

Giá nhà đất thổ cư Hà Nội ngày càng tăng cao. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, không chỉ ít khách mà nguồn hàng bán ra thị trường cũng đang rất hạn chế. Hiện nay các quy định về tách sổ đỏ rất chặt chẽ nên những lô đất to không đủ điều kiện để tách nhỏ bán như trước đây. Bên cạnh đó, giá đất tăng quá cao, nhiều chủ nhà có tâm lý "găm" để chờ tăng giá thay vì mua đi bán lại như trước. Vì vậy, nguồn sản phẩm đã ít nay lại càng ít.

"Có nhiều khu vực hiện nay chỉ còn khoảng vài chục sản phẩm để bán. Nguồn hàng không phong phú cùng giá cao đã khiến nhiều khách chuyển hướng sang thuê nhà hoặc mua chung cư ", anh Dũng chia sẻ.

Cũng theo anh Dũng, khoảng 4 - 5 tháng nay, anh không bán được một sản phẩm nào, vì vậy đến lương cứng hiện anh cũng không có. Trong khi đó, để cố gắng duy trì công việc, anh vẫn mất các chi phí đăng tin quảng cáo, điện thoại, tiếp khách...

" Dù các khoản này không phải quá lớn nhưng vì nhiều tháng không có thu nhập, phải dùng tiền tích luỹ từ trước đó nên nguồn vốn của tôi cũng cạn dần. Hiện tháng nào tôi cũng phải cân đối chi tiêu tiết kiệm nhất có thể để duy trì cuộc sống tại Thủ đô. Nếu trong một vài tháng tới vẫn không bán được hàng thì chắc đành phải bỏ nghề để tìm công việc mới ", anh Dũng buồn rầu nói.

Tương tự, anh Hoàng Anh Minh - một môi giới nhà đất thổ cư tại Hà Nội cũng chia sẻ, 3 tháng gần đây, thị trường gần như sụt giảm mạnh về lượng giao dịch.

"Tôi đăng bài rao bán đất mỗi ngày nhưng không ai hỏi thăm hoặc khách chỉ hỏi cho vui, gần như người quan tâm để mua thực rất hiếm ", anh Minh than.

Anh cũng cho biết đã tham gia vào nghề môi giới và đầu tư bất động sản khoảng 3 năm trở lại đây, đúng thời điểm thị trường nhà đất thổ cư tại Hà Nội sôi động. Trong thời điểm thị trường sốt, số lượng "cò" tham gia vào môi giới tăng mạnh. Giá bất động sản cũng tăng gấp 2, gấp 3, nhà đầu tư từ các tỉnh khác đổ về nườm nượp.

Trước đây, một lô đất ở khu vực phường Vĩnh Hưng với vị trí đẹp có giá tầm 2,5 - 3 tỷ đồng và chỉ rao trong khoảng nửa tháng đến 1 tháng là nhanh chóng có khách chốt hàng. Chỉ cần hàng đẹp, vị trí tốt, giá hợp lý là khách mua ngay. Thời điểm đó trung bình mỗi tuần, anh Minh giao dịch thành công 2-3 vụ. Thậm chí có buổi tối, khách còn yêu cầu đến tận nhà nhận cọc.

Tuy nhiên, thị trường ngày càng trở nên trầm lắng trong thời gian gần đây. Anh Minh kể: " Có lô đất rao bán 3 tháng không có người mua. Nhiều người gọi hỏi vị trí rất thích nhưng khi nghe nói đến giá thì từ chối đi xem luôn ".

Theo anh Minh, giá nhà đất thổ cư tại Hà Nội đã tăng quá cao trong mấy năm gần đây, điều này khiến giao dịch thị trường bắt đầu trầm lắng. Giá cao khiến khách mua không còn mặn mà với phân khúc này nữa.

"Khách mua nhà đất thổ cư trong ngõ ngách nhỏ đều chỉ có tầm tài chính trên dưới 3 tỷ đồng. Nhưng hiện với số tiền này thì gần như không thể mua nổi, thậm chí là nhà 30 m² ở trong ngõ tại khu vực như phường Hoàng Mai, phường Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy...Đây vốn là những khu vực mà giá nhà đất còn rẻ hơn nhiều khu vực khác ở Hà Nội. Vì vậy, mấy tháng nay tôi không bán nổi căn nào, tiền tiết kiệm cũng cạn dần, nếu vẫn không bán được tôi cũng phải chuyển nghề để mưu sinh ", anh Minh nói.

Giá nhà đất thổ cư tại Hà Nội thực tế đã tăng rất mạnh thời gian qua. Báo cáo trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group cho biết, trong quý II, giá thổ cư nội đô tiếp tục tăng, chạm ngưỡng 250 triệu đồng/m².

Khảo sát tại các khu vực Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, giá nhà trong ngõ rộng, có sổ đỏ vẫn giữ ở mức 300 - 350 triệu đồng/m².

Trong bối cảnh giá không ngừng leo thang nhưng thu nhập người dân không tăng tương ứng, thị trường đang chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt về lượng giao dịch.

Số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy trong quý I và đầu quý II năm nay, lượng giao dịch thành công tại Hà Nội giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khu vực vốn là điểm nóng như Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì nay ghi nhận mức giao dịch gần như bằng 0.

Tình trạng này không phải là hiện tượng cục bộ mà diễn ra trên diện rộng. Ngay cả các khu vực nội thành vốn luôn được xem là điểm nóng về giá giao dịch như Cầu Giấy, Thanh Xuân hay Nam Từ Liêm cũng rơi vào cảnh ảm đạm.

Dòng vốn đầu tư cũng chuyển hướng

Lý giải về sự sụt giảm mạnh của các giao dịch nhà đất thổ cư, theo chuyên gia của One Mount Group, mặt bằng giá bất động sản thổ cư tại Hà Nội hiện duy trì ở mức cao (dao động từ 4 - 5 tỷ đồng). Con số này vượt khả năng chi trả của người mua ở thực.

Trong bối cảnh thu nhập chưa theo kịp đà tăng giá, phần lớn khách hàng có xu hướng hoãn kế hoạch mua nhà hoặc tìm kiếm cơ hội ở các khu vực xa hơn.

Nhiều nhà đầu tư chuyển dòng vốn sang thị trường bất động sản ở các địa phương gần Hà Nội.

Bên cạnh đó, khi thấy mức giá đã neo ở ngưỡng quá cao, nhiều nhà đầu tư cũng bắt đầu dịch chuyển dòng vốn đầu tư. Thay vì tiếp tục rót vốn vào thị trường nội đô Hà Nội với mức giá cao và thanh khoản thấp, nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng sang các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh...để đón đầu thông tin về quy hoạch và sáp nhập hành chính.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư cũng dè dặt trước những biến động kinh tế, họ chưa muốn xuống tiền ngay, có tâm lý chờ đợi giá giảm.

Nhận xét về sự dịch chuyển dòng vốn của các nhà đầu tư, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản SGO Homes, phân tích thị trường bất động sản Hà Nội đã có dấu hiệu đi ngang nên nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội bên ngoài Hà Nội.

“Giá bất động sản ở Hà Nội quá cao khiến nhà đầu tư rút khỏi thị trường, chuyển hướng tìm kiếm ở các khu vực lân cận. Quan điểm của họ giờ là tích lũy quỹ đất vùng ven thay vì ‘lướt sóng’ ngắn hạn. Họ muốn đón đầu sự phát triển khi hạ tầng được hoàn thiện, nhất là tại các khu công nghiệp. Trong đó, yếu tố pháp lý được xem là then chốt ”, ông Chung nhấn mạnh.

Ông Đinh Minh Tuấn, chuyên gia bất động sản cũng cho biết, giá rao bán bất động sản bình quân tại Hà Nội đã tăng đáng kể ở hầu hết phân khúc. Sự điều chỉnh về giá bán dẫn đến lượng giao dịch cũng bắt đầu sụt giảm và xu hướng này có thể tiếp tục diễn biến đi ngang trong cả năm nay.

"Mức giá tăng mạnh trong suốt 2 năm dẫn đến vượt khả năng chi trả của những người mua ở thực, thậm chí các nhà đầu tư cũng bắt đầu thận trọng hơn. Bên cạnh đó, sau giai đoạn tăng "nóng", tâm lý chờ đợi điều chỉnh từ người mua cũng một phần lớn ảnh hưởng tới giao dịch giai đoạn này, người mua nhà ở thật thì chưa có sản phẩm phù hợp, nhà đầu tư thì ra hàng và chờ đợi ", ông Tuấn cho hay.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định, nguyên nhân khiến nhiều khách hàng "quay xe" với nhà đất thổ cư do mức giá của phân khúc này hiện đã đạt đỉnh.

Ông đưa ra lời khuyên: "Hiện giá nhà tại Hà Nội đã đạt đỉnh, nếu muốn mua thì người mua cần cân nhắc rất kỹ. Để tránh lạc vào "ma trận" giá bán tại Hà Nội hiện nay, người mua nên chọn đơn vị uy tín để tham khảo. Đồng thời, người mua nên bỏ thời gian để nghiên cứu kỹ mức giá bán của các căn nhà tương tự trong cùng một khu vực ".



