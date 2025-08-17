Giá nhà mới tại Trung Quốc giảm mạnh nhất 9 tháng

Kết quả này cho thấy, các biện pháp kích thích của Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa thể vực dậy thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá nhà mới tại 70 thành phố của nước này trong tháng 7 đã giảm 0,31% so với tháng 6, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong vòng 9 tháng qua, trong khi giá nhà đã qua sử dụng cũng giảm đáng kể. Doanh số bán nhà tại Trung Quốc cũng nới rộng đà giảm kể từ quý II do giá giảm khiến người mua e ngại.

Bloomberg cho biết, Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc việc yêu cầu các công ty nhà nước hỗ trợ thị trường bằng cách mua lại những căn nhà chưa bán được từ các nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn.

Ông Glen Ho, lãnh đạo bộ phận tái cấu trúc và phục hồi doanh nghiệp của Deloitte China, chi nhánh tại Trung Quốc của tập đoàn kiểm toán Deloitte, nhận định rằng thị trường bất động sản của nước này vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện và nhiều công ty chỉ cố gắng trì hoãn ngày hiệu lực tái cấu trúc để “câu giờ” mà không có thêm nguồn vốn mới.

Tình hình càng đáng ngại khi hơn 140 tỷ USD, tương đương trên 70% số lượng trái phiếu bất động sản có mệnh giá bằng USD của Trung Quốc, đã rơi vào tình trạng vỡ nợ kể từ năm 2021. Phần lớn trong số này vẫn đang trong các giai đoạn tái cấu trúc khác nhau.

Theo dự báo từ ngân hàng ANZ, do thay đổi mang tính cấu trúc trong nhu cầu nhà ở, hoạt động xây dựng bất động sản tại Trung Quốc có thể sẽ giảm mạnh trong thời gian từ nay đến năm 2035. Đây là tín hiệu không mấy tích cực cho tiến trình tái cơ cấu nợ của ngành trong trung và dài hạn.