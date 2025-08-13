Tập đoàn bất động sản nặng nợ nhất Trung Quốc sẽ bị huỷ niêm yết sau 12 ngày tới: Cuộc khủng hoảng lại 'thủng đáy'?

Tập đoàn bất động sản nặng nợ nhất thế giới China Evergrande hiện đang trong quá trình thanh lý. Ngày 12/8, nhà phát triển này cho biết họ sẽ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào ngày 25/8. Đây là một đòn giáng mới vào ngành bất động sản Trung Quốc.

Khi tòa án ban hành lệnh thanh lý vào tháng 1/2024, Evergrande nợ hơn 300 tỷ USD từ ngân hàng và nhà đầu tư trái phiếu. Tòa kết luận công ty không đưa ra được kế hoạch tái cấu trúc khả thi cho các khoản nợ. Điều này làm gia tăng lo ngại về gánh nợ của Trung Quốc. Cổ phiếu Evergrande đã bị ngừng giao dịch kể từ thời điểm đó.

Theo quy định của Hồng Kông, một công ty có thể bị hủy niêm yết nếu cổ phiếu của họ bị ngừng giao dịch liên tục 18 tháng.

Ngày 8/8, Evergrande nhận được thư thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông về việc hủy niêm yết vì cổ phiếu chưa giao dịch trở lại trước hạn 28/7. Ngày niêm yết cuối cùng sẽ là 22/8. Công ty cho biết sẽ không yêu cầu xem xét lại quyết định này.

Tuyên bố cho biết: “Tất cả cổ đông, nhà đầu tư và nhà đầu tư tiềm năng cần lưu ý rằng sau ngày niêm yết cuối cùng, dù giấy chứng nhận cổ phiếu vẫn hợp lệ, nhưng cổ phiếu sẽ không còn niêm yết và không thể giao dịch trên sàn chứng khoán”.

Diễn biến giá cổ phiếu China Evergrande Group.

Evergrande là một trong nhiều nhà phát triển bất động sản sụp đổ sau khi Trung Quốc siết chặt hoạt động vay nợ trong ngành từ năm 2020. Không thể tiếp cận vốn vay, Evergrande không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính với chủ nợ và khách hàng.

Đợt siết này đã khiến ngành bất động sản Trung Quốc rơi vào khủng hoảng, kéo giảm tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và gây chấn động hệ thống tài chính trong và ngoài nước. Từng là động lực tăng trưởng hàng đầu, ngành này hiện chật vật thoát khỏi suy thoái kéo dài. Giá nhà ở Trung Quốc tiếp tục giảm dù chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ.

Ông Hui Ka Yan thành lập Evergrande vào giữa thập niên 1990. Theo phán quyết năm 2024, hơn 90% tài sản của công ty nằm ở Trung Quốc đại lục. Công ty niêm yết tại Hồng Kông năm 2009 với tên “Evergrande Real Estate Group” và đình chỉ giao dịch cổ phiếu từ ngày 29/1/2024 ở mức 0,16 đô la Hồng Kông (0,02 USD).

Báo cáo tiến độ của đơn vị thanh lý cho biết họ đã nhận các yêu cầu thanh toán nợ tổng cộng 45 tỷ USD tính đến 31/7, cao hơn nhiều so với khoản nợ 27,5 tỷ USD công bố tháng 12/2022. Con số mới vẫn chưa phải cuối cùng.

Đơn vị thanh lý đã tiếp quản hơn 100 công ty thuộc tập đoàn, cùng các đơn vị do họ trực tiếp quản lý, với tổng giá trị tài sản 3,5 tỷ USD tính đến 29/1/2024. Họ cho biết chưa thể ước tính số tiền thu hồi thực tế từ các tài sản này.

Khoảng 255 triệu USD tài sản đã được bán, trong đó 244 triệu USD đến từ tài sản của các công ty con. Toàn bộ số tiền này không thuộc về Evergrande do cấu trúc sở hữu phức tạp.

Nhà sáng lập Hui Ka Yan bị bắt giữ ở Trung Quốc vào tháng 9/2023 vì tình nghi phạm tội, khiến tình hình công ty thêm khó khăn.

Năm 2024, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc phạt công ty con Hengda Real Estate Group 4,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 584 triệu USD) vì vi phạm, bao gồm làm sai lệch báo cáo tài chính. Ông Hui bị phạt 47 triệu nhân dân tệ (6,5 triệu USD) và cấm vĩnh viễn tham gia thị trường chứng khoán Trung Quốc ﻿vĩnh viễn. Một số lãnh đạo khác cũng bị xử phạt.

Tháng 9/2024, giới chức Trung Quốc cấm công ty kiểm toán PwC hoạt động trong 6 tháng và phạt hơn 400 triệu nhân dân tệ (56,4 triệu USD) vì liên quan đến kiểm toán Evergrande.

Theo Reuters, CNN﻿