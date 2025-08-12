Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nhì đất nước dừng hoạt động vì hiện tượng không ngờ, 5 triệu hộ tại 1 quốc gia mất nguồn điện: Tín hiệu cảnh báo toàn cầu

Một đàn sứa biển khổng lồ đã tràn vào một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước Pháp, khiến nhà máy buộc phải tạm dừng hoạt động.

Sinh vật biển này làm tắc nghẽn hệ thống lấy nước làm mát tại nhà máy Gravelines ở miền bắc nước Pháp vào cuối tuần trước. Gravelines có 6 tổ máy, sản xuất tổng cộng 5,4 GW điện, đủ cung cấp cho khoảng 5 triệu hộ gia đình.

Dữ liệu của EDF cho thấy toàn bộ nhà máy hiện đã tạm thời ngừng sản xuất. Các lò phản ứng số 2, số 3 và số 4 đã tự động dừng hoạt động. Lò phản ứng số 6 ngừng hoạt động vài giờ sau đó. Hai lò phản ứng còn lại vốn đang tạm dừng để bảo trì theo kế hoạch.

Công ty năng lượng quốc doanh Pháp EDF mô tả đây là đợt xâm chiếm "lớn và khó lường" của loài sứa. Song, công ty cho biết sứa không ảnh hưởng đến sự an toàn của các cơ sở, của nhân viên hay môi trường. Lượng điện xuất khẩu từ Pháp sang Anh cũng không thay đổi.

Nhà máy Gravelines lấy nước làm mát từ một kênh đào nối với Biển Bắc. Đây là nơi sinh sống của một loài sứa phát triển mạnh trong vùng nước ấm vào mùa hè. Khi đàn sứa tràn vào, chúng nhanh chóng lấp kín thùng lọc tại các trạm bơm, bít dòng chảy quan trọng của nước biển để điều nhiệt lò phản ứng.

Sự bùng nổ của sứa là một hiện tượng tự nhiên, thường xảy ra do nhiệt độ nước biển tăng cao và sự thay đổi của dòng hải lưu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng không loại trừ khả năng do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Tuy vô hại với con người nếu không tiếp xúc, sứa vẫn có thể gây gián đoạn hoạt động của các nhà máy điện ven biển, vốn phụ thuộc vào lượng nước biển khổng lồ để làm mát.

Những vấn đề lặp lại nhiều lần đã thúc đẩy các nhà khoa học tại Đại học Bristol phát triển một "công cụ cảnh báo sớm" để dự đoán sự xuất hiện của các đàn sứa có thể đe dọa việc sản xuất điện.

Tình trạng sứa tràn vào nhà máy điện hạt nhân không hề hiếm. Nhà máy điện hạt nhân Torness của EDF ở Scotland đã buộc phải đóng cửa một tuần vào năm 2021 sau khi sứa làm tắc nghẽn bộ lọc rong biển. Tại Thụy Điển, Mỹ và Nhật Bản, sứa cũng từng khiến cả nhà máy điện hạt nhân và nhà máy điện than đóng cửa tạm thời.

Và vào năm 1999, một đợt bùng nổ sứa lớn ở Philippines đã buộc một nhà máy điện phải ngừng hoạt động, gây ra sự cố mất điện diện rộng.

Gần đây hơn, vào tháng 9 năm ngoái, công nhân tại nhà máy điện than lớn nhất miền Đông Trung Quốc đã phải vật lộn suốt 10 ngày để dọn sạch hơn 150 tấn sứa khỏi hệ thống làm mát sau khi một đợt “sóng thần sứa” bất ngờ tràn vào cơ sở.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu, nạn đánh bắt quá mức và sự thay đổi trong hệ sinh thái biển có thể đang thúc đẩy các đàn sứa sinh sôi nhanh và nhiều hơn.

Hiện tại, EDF cho biết Gravelines sẽ ngừng hoạt động cho đến khi sứa được dọn sạch và hệ thống nước làm mát được khôi phục.

Theo CNN, Interesting Engineering