Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nhì đất nước dừng hoạt động vì hiện tượng không ngờ, 5 triệu hộ tại 1 quốc gia mất nguồn điện: Tín hiệu cảnh báo toàn cầu

12-08-2025 - 16:11 PM | Tài chính quốc tế

Bốn tổ máy đã phải dừng hoạt động ngay lập tức vì sự cố không ngờ.

Một đàn sứa biển khổng lồ đã tràn vào một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước Pháp, khiến nhà máy buộc phải tạm dừng hoạt động.

Sinh vật biển này làm tắc nghẽn hệ thống lấy nước làm mát tại nhà máy Gravelines ở miền bắc nước Pháp vào cuối tuần trước. Gravelines có 6 tổ máy, sản xuất tổng cộng 5,4 GW điện, đủ cung cấp cho khoảng 5 triệu hộ gia đình.

Dữ liệu của EDF cho thấy toàn bộ nhà máy hiện đã tạm thời ngừng sản xuất. Các lò phản ứng số 2, số 3 và số 4 đã tự động dừng hoạt động. Lò phản ứng số 6 ngừng hoạt động vài giờ sau đó. Hai lò phản ứng còn lại vốn đang tạm dừng để bảo trì theo kế hoạch.

Công ty năng lượng quốc doanh Pháp EDF mô tả đây là đợt xâm chiếm "lớn và khó lường" của loài sứa. Song, công ty cho biết sứa không ảnh hưởng đến sự an toàn của các cơ sở, của nhân viên hay môi trường. Lượng điện xuất khẩu từ Pháp sang Anh cũng không thay đổi.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nhì đất nước dừng hoạt động vì hiện tượng không ngờ, 5 triệu hộ tại 1 quốc gia mất nguồn điện: Tín hiệu cảnh báo toàn cầu- Ảnh 1.

Nhà máy Gravelines lấy nước làm mát từ một kênh đào nối với Biển Bắc. Đây là nơi sinh sống của một loài sứa phát triển mạnh trong vùng nước ấm vào mùa hè. Khi đàn sứa tràn vào, chúng nhanh chóng lấp kín thùng lọc tại các trạm bơm, bít dòng chảy quan trọng của nước biển để điều nhiệt lò phản ứng.

Sự bùng nổ của sứa là một hiện tượng tự nhiên, thường xảy ra do nhiệt độ nước biển tăng cao và sự thay đổi của dòng hải lưu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng không loại trừ khả năng do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Tuy vô hại với con người nếu không tiếp xúc, sứa vẫn có thể gây gián đoạn hoạt động của các nhà máy điện ven biển, vốn phụ thuộc vào lượng nước biển khổng lồ để làm mát.

Những vấn đề lặp lại nhiều lần đã thúc đẩy các nhà khoa học tại Đại học Bristol phát triển một "công cụ cảnh báo sớm" để dự đoán sự xuất hiện của các đàn sứa có thể đe dọa việc sản xuất điện.

Tình trạng sứa tràn vào nhà máy điện hạt nhân không hề hiếm. Nhà máy điện hạt nhân Torness của EDF ở Scotland đã buộc phải đóng cửa một tuần vào năm 2021 sau khi sứa làm tắc nghẽn bộ lọc rong biển. Tại Thụy Điển, Mỹ và Nhật Bản, sứa cũng từng khiến cả nhà máy điện hạt nhân và nhà máy điện than đóng cửa tạm thời.

Và vào năm 1999, một đợt bùng nổ sứa lớn ở Philippines đã buộc một nhà máy điện phải ngừng hoạt động, gây ra sự cố mất điện diện rộng.

Gần đây hơn, vào tháng 9 năm ngoái, công nhân tại nhà máy điện than lớn nhất miền Đông Trung Quốc đã phải vật lộn suốt 10 ngày để dọn sạch hơn 150 tấn sứa khỏi hệ thống làm mát sau khi một đợt “sóng thần sứa” bất ngờ tràn vào cơ sở.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu, nạn đánh bắt quá mức và sự thay đổi trong hệ sinh thái biển có thể đang thúc đẩy các đàn sứa sinh sôi nhanh và nhiều hơn.

Hiện tại, EDF cho biết Gravelines sẽ ngừng hoạt động cho đến khi sứa được dọn sạch và hệ thống nước làm mát được khôi phục.

Theo CNN, Interesting Engineering

Tuabin gió lớn nhất thế giới của Trung Quốc gây ra hiệu ứng không ngờ, chuyên gia đặt câu hỏi: Công nghệ đỉnh cao phải đánh đổi những gì?

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Láng giềng Việt Nam chi 16 tỷ USD cho 'ra đời' tập đoàn số 1 thế giới: Thuộc ngành mà Mỹ nỗ lực vực dậy nhưng không thể đuổi kịp, công suất gấp 232 lần Mỹ

Láng giềng Việt Nam chi 16 tỷ USD cho 'ra đời' tập đoàn số 1 thế giới: Thuộc ngành mà Mỹ nỗ lực vực dậy nhưng không thể đuổi kịp, công suất gấp 232 lần Mỹ Nổi bật

Trước đòn thuế nặng của ông Trump, người dân tại nền kinh tế hơn 4 nghìn tỷ USD hô hào tẩy chay hàng Mỹ, Thủ tướng kêu gọi phải tăng cường tự lực cánh sinh

Trước đòn thuế nặng của ông Trump, người dân tại nền kinh tế hơn 4 nghìn tỷ USD hô hào tẩy chay hàng Mỹ, Thủ tướng kêu gọi phải tăng cường tự lực cánh sinh Nổi bật

Sau dầu Nga, Mỹ nhắm đến một loại hàng hoá khác ở quốc gia 1,4 tỷ dân: Là mặt hàng được nội địa hoá hoàn toàn, cả Mỹ, EU và Anh đều muốn 'chen chân' nhưng thất bại

Sau dầu Nga, Mỹ nhắm đến một loại hàng hoá khác ở quốc gia 1,4 tỷ dân: Là mặt hàng được nội địa hoá hoàn toàn, cả Mỹ, EU và Anh đều muốn 'chen chân' nhưng thất bại

15:29 , 12/08/2025
'Cú hích tỷ đô' từ Trung Quốc: Thái Lan trước thời khắc vàng của tham vọng toàn cầu

'Cú hích tỷ đô' từ Trung Quốc: Thái Lan trước thời khắc vàng của tham vọng toàn cầu

14:06 , 12/08/2025
Elon Musk sắp kiện Apple: Chuyện gì đang xảy ra?

Elon Musk sắp kiện Apple: Chuyện gì đang xảy ra?

13:48 , 12/08/2025
Một loạt máy bay hóa cầu lửa giữa sân bay ở Montana - Mỹ

Một loạt máy bay hóa cầu lửa giữa sân bay ở Montana - Mỹ

13:33 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên