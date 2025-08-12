TTCK top đầu thế giới lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử: Chuyện gì đang xảy ra?

Trong phiên, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm tăng gần 900 điểm, tương đương 2,1%, lên 42.715 điểm. Đây là kỷ lục mới vượt mức đỉnh 42.224,02 điểm thiết lập hồi tháng 7/2024. Đà tăng kéo dài trong nhiều phiên gần đây do tâm lý lạc quan về thỏa thuận thương mại Nhật Bản – Mỹ và đồn đoán về khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất.

Chỉ số Topix cũng lập kỷ lục mới 3.049,40 điểm trong sáng thứ Ba.

Tokyo và Washington đã thống nhất áp mức thuế đối ứng 15% đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Riêng thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô, hạ từ mức 25% xuống 15%.

Trước đó, lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra một số nhầm lẫn nhưng hai bên đã làm rõ các điều khoản vào tuần trước, giúp thị trường bớt lo ngại.

Thỏa thuận thương mại này được nhiều nhà đầu tư xem là một tin tích cực bất ngờ. Trước đó, họ cho rằng Nhật Bản khó đạt được thỏa thuận với Mỹ trước ngày 1/8, nhất là trong bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng.

Các mức thuế mới của Mỹ dự kiến sẽ gây áp lực đến lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết Nhật Bản trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2026. Tuy nhiên, giới đầu tư đang bắt đầu nhìn xa hơn.

“Chứng khoán Nhật Bản thường vượt trội khi ngành ô tô khởi sắc. Nhà đầu tư đang phân tích triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp cho năm tài chính tới. Với việc nhà đầu tư nước ngoài khó mua trái phiếu chính phủ ở Mỹ hoặc Nhật Bản, điều này sẽ tạo thêm động lực cho cổ phiếu Nhật”, chiến lược gia Ryota Sakagami tại Citigroup Tokyo nhận định.

Nhiều công ty môi giới đã nâng dự báo cho ngành ô tô. Họ coi mức thuế 15% đối với xe và phụ tùng là yếu tố tích cực. Cổ phiếu các hãng xe đồng loạt tăng trong phiên, bao gồm Mazda Motor, Toyota Motor và Honda Motor đều tăng hơn 1%.

Kỷ lục mới của chỉ số Nikkei còn được hỗ trợ bởi dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Họ đặt cược vào cải cách quản trị doanh nghiệp, định giá rẻ và triển vọng lợi nhuận tăng trưởng của Nhật Bản.

Việc khởi động chính sách Abenomics năm 2013 đã mở ra giai đoạn mới cho thị trường chứng khoán. Ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Nhật Bản để phân bổ tài sản. Trong 12 năm qua, chỉ số Nikkei ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với Dow Jones của Mỹ và FTSE 100 của Anh.

Theo Nikkei Asia