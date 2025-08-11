Mọi ánh mắt đổ dồn vào thước đo lạm phát và thay đổi nhân sự tại Fed: Cuộc tranh luận cắt giảm lãi suất ngày một nóng

Chứng khoán Mỹ tiến sát đỉnh lịch sử khi khoản đầu tư 100 tỷ USD của Apple thúc đẩy nhóm cổ phiếu công nghệ tăng cao. Tuần qua, S&P 500 tăng 2,5%. Nasdaq Composite lập kỷ lục mới, tăng gần 4% trong 5 phiên. Chỉ số Dow Jones tăng khoảng 1,4%.

Tuần này, dữ liệu kinh tế yên ắng không làm thay đổi câu chuyện hiện tại. Nỗi lo thị trường việc làm suy yếu đang khiến giới đầu tư đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 0,5 điểm phần trăm trong năm nay.

Số liệu lạm phát CPI công bố ngày 12/8 là tiêu điểm của tuần. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 sẽ cập nhật tác động của thuế quan đến lạm phát. Giới kinh tế Phố Wall dự báo lạm phát toàn phần tăng 2,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức 2,7% của tháng 6.

Lạm phát lõi, loại trừ giá lương thực và năng lượng, dự kiến tăng 3% so với cùng kỳ, cao hơn mức 2,9% tháng trước. Trên cơ sở hàng tháng, CPI lõi được dự báo tăng 0,3%, vượt mức 0,2% của tháng 6.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Alan Detmeister tại UBS cho rằng thuế quan là nguyên nhân chính thúc đẩy lạm phát tăng tốc. Dữ liệu tháng 7 sẽ mở đầu cho xu hướng tăng kéo dài vài tháng. Ông dự báo CPI lõi sẽ tăng từ 2,9% tháng 6 lên 3,5% vào cuối năm.

Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 7 công bố vào thứ Sáu sẽ cho thấy sức mua của người tiêu dùng. Giới phân tích dự báo doanh số toàn phần tăng 0,5%, thấp hơn mức 0,6% của tháng trước.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế trưởng Michael Reid tại RBC cho rằng phần lớn mức tăng đến từ doanh số ô tô. Ở nhóm doanh số bán lẻ lõi, loại trừ các yếu tố biến động như ô tô và các thành phần tính GDP quý, ông dự báo mức tăng chỉ 0,1%. Ông nhận định bức tranh tiêu dùng ngoài mảng ô tô sẽ khá khiêm tốn.

Việc đề cử Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Stephen Miran thay thế Thống đốc Fed Adriana Kugler càng củng cố dự đoán Fed sẽ sớm hạ lãi suất.

Các quan chức Fed vốn đang có quan điểm trái chiều về chính sách lãi suất. Hai Thống đốc Chris Waller và Michelle Bowman phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất gần đây.

Chuyên gia kinh tế trưởng Mỹ Michael Feroli tại JPMorgan nhận định nếu ông Miran được phê chuẩn trước cuộc họp tháng 9, việc Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất có thể vấp phải ít nhất 3 ý kiến phản đối từ những người muốn cắt giảm lãi suất. Ông cho rằng khi đó, rủi ro mà Chủ tịch Jerome Powell phải cân nhắc sẽ vượt ra ngoài việc cân đối giữa thị trường lao động và lạm phát. Ông dự báo kịch bản dễ xảy ra nhất là Fed hạ 0,25 điểm phần trăm ngay trong tháng 9.

Về doanh nghiệp, không có nhiều công ty thuộc S&P 500 công bố báo cáo tài chính quý trong tuần này. Dự kiến 8 doanh nghiệp công bố kết quả bao gồm một số tên tuổi đáng chú ý như Cava, Cisco và Deere & Company.

Theo Yahoo Finance