Giá rau củ tăng mạnh sau bão

07-11-2025 - 15:04 PM | Thị trường

Giá nhiều mặt hàng rau củ tại chợ đầu mối, chợ lẻ ở TP HCM đều tăng khá cao.

Tình hình mưa bão diễn ra liên tục ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và giá cả rau củ ở TP HCM. Ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức sáng 7-11, giá nhiều mặt hàng rau củ đang tăng khá cao.

Cụ thể, giá bầu tăng 2.000 đồng lên 27.000 đồng so với hai ngày trước (so với đầu tuần tăng đến 9.000 đồng), cải ngọt tăng 3.000 đồng lên 28.000 đồng/kg (so với đầu tuần tăng 8.000 đồng), cải thảo tăng 4.000 đồng lên 14.000 đồng/kg, xà lách búp tăng 3.000 đồng lên 40.000 đồng/kg.

Giá rau củ tăng mạnh sau bão- Ảnh 1.

Rau củ về chợ đầu mối TP HCM

Mặt hàng bí đao cũng tăng giá mạnh từ 17.000 đồng lên 24.000 đồng/kg, đậu cô ve trắng từ 30.000 đồng lên 35.000 đồng/kg.

Giá rau củ tăng mạnh sau bão- Ảnh 2.

Giá rau củ tại chợ lẻ ở TP HCM tăng mạnh do ảnh hưởng mưa bão

Còn các chợ bán lẻ tại TP HCM, giá rau nhiều loại tăng gấp đôi so với đầu tuần. Ghi nhận ở một số chợ Thị Nghè, Bà Chiểu, Tân Định... giá rau dền hiện lên tới 40.000 đồng/kg trong khi trước đó dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg; cải ngọt từ 18.000 – 20.000 đồng tăng lên 35.000 – 40.000 đồng/kg; khổ qua từ 20.000 – 25.000 đồng/kg tăng lên 38.000 – 40.000 đồng/kg...

Bà Lệ, tiểu thương chợ Thị Nghè, cho biết giá rau củ tăng do mưa bão làm giảm nguồn cung, nhiều vườn rau ở các tỉnh bị ngập nước, hư hại nặng. “Giá ở chợ đầu mối tăng kéo theo giá bán lẻ cũng tăng. Nhiều khách hàng giờ đi chợ phải chọn rau củ có giá ổn định hơn, không dám mua loại đắt,” bà nói.

Tại chợ Đo Đạc (phường An Khánh), chị Chi, một tiểu thương, cho biết do giá rau tăng cao nên sức mua giảm rõ rệt. “Khách ít mua nên chúng tôi cũng giảm lượng nhập hàng, sợ ôm hàng không bán kịp sẽ hư” - chị chia sẻ.

Giá rau củ tăng mạnh sau bão- Ảnh 3.

Giá trứng tăng cao

Giá trứng gà ở chợ hiện nay đang ở mức cao từ 3.000 – 3.500 đồng/trứng. Đa số là trứng loại nhỏ. Người bán lý giải trứng loại to khó bán do giá cao nên chủ yếu bán trứng loại nhỏ. Còn tại các siêu thị, trung tâm thương mại, giá trứng dao động từ 3.600 – 3.800 đồng/trứng.

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

