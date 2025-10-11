Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão

11-10-2025 - 17:15 PM | Thị trường

Hai cơn bão liên tiếp khiến nhiều vùng rau ngoại thành Hà Nội ngập úng, nguồn cung sụt giảm, đẩy giá rau xanh tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường.

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão- Ảnh 1.

Hai tuần vừa qua, chịu sự tác động của hai cơn bão liên tiếp số 10 và số 11, nhiều địa bàn trên khu vực Hà Nội đã ngập úng nặng nề. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân Thủ đô. Đặc biệt, giá cả thị trường và sức mua các mặt hàng thực phẩm đã có những biến động đáng kể.

Theo ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV tại các chợ dân sinh, giá cả rau xanh có sự biến động đáng kể, khảo sát tại các chợ truyền thống như Tam Đa, chợ Bưởi, Linh Lang hay Làng Hồ… giá rau xanh, củ quả tăng mạnh, thậm chí có loại còn đội giá gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão- Ảnh 2.

Sau mưa bão, nhiều vùng rau chìm trong nước và hư hại. Điều đó góp phần đẩy giá rau xanh tại Hà Nội tăng vọt, có loại tăng gấp 3 lần so với bình thường. Ảnh: N.H.

Tại chợ Linh Lang (phường Ngọc Hà), các sạp hàng hoạt động đều hơn trở lại sau nhiều ngày mưa bão, nhưng lượng hàng không nhiều. Điều dễ nhận ra nhất là giá rau củ tăng lên chóng mặt. Cụ thể, rau muống 25.000 đồng/mớ, ngày thường chỉ 12.000 đồng; mồng tơi, rau ngót 20.000 đồng/mớ, tăng gấp đôi. Cà chua, dưa chuột, bí xanh, bí đỏ đều tăng thêm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Đáng chú ý, hành lá vọt lên mức 60.000 đồng/kg nhưng vẫn "cháy hàng" từ sớm.


Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão- Ảnh 3.
Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão- Ảnh 4.

Các loại cải ngọt, cải mơ vốn được tiêu thụ mạnh trong mùa này lên tới 40.000 đồng/kg; hành lá, rau thơm – mặt hàng rau gia vị phổ biến tăng mạnh nhất, đạt 60.000 đồng/kg, trong khi ngày thường chỉ 30.000 đồng/kg. Ảnh: N.H.

Lý giải về nguyên nhân, nhiều tiểu thương đều cho rằng do ảnh hưởng mưa bão, nhiều loại rau bị dập nát, lá táp vàng, nhanh héo. Một số sạp rau phải nhặt bỏ phần hỏng, giảm trọng lượng bán ra. "Cơn bão số 11 vừa qua gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều vùng trồng rau ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận bị ngập nặng. Cây rau mềm yếu, chỉ cần ngập vài ngày là hỏng. Rau vụ mới chưa kịp gieo, nên thị trường gần như chỉ dựa vào lượng ít ỏi, cung không đủ cầu", chị Thu Mai, một tiểu thương tại chợ Tam Đa chia sẻ. 

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão- Ảnh 5.

Ở các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, giá rau quả cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Người dân chủ yếu bán các loại từ vườn nhà như: rau muống, khoai, bí xanh, đậu bắp…Ảnh: N.H.

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão- Ảnh 6.

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng chuyển sang chọn các loại củ, quả với giá "mềm" hơn. Ảnh: N.H.

Trước đây bãi bồi ven sông Hồng chủ yếu được người dân trồng rau cải. Tuy nhiên, sau đợt ngập lũ, toàn bộ khu vực bãi bồi đã bị nước nhấn chìm, khiến phần lớn diện tích rau bị úng và hư hại. Chỉ những ruộng rau nằm sâu hơn trong nội đồng còn sót lại, song cũng bị ảnh hưởng, dập nát nên sản lượng giảm mạnh – giá rau cải vì thế tăng gấp đôi so với ngày thường.

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão- Ảnh 7.

Người tiêu dùng Thủ đô cho biết, giá rau tăng nhanh khiến việc chi tiêu hàng ngày trở nên khó khăn. Chị Loan Nguyễn (phường Tây Hồ) than thở: "Hôm nay đi chợ hết 100 nghìn đồng tiền rau các loại nhưng cũng chẳng ăn thua. Nhà tôi có 6 miệng ăn nên mỗi loại đều phải mua 2 mớ. Tính ra mỗi lần đi chợ giờ tốn thêm 40 - 50 nghìn đồng so với trước". Ảnh: N.H.

Dự kiến, phải mất ít nhất từ 2 đến 3 tuần nữa giá rau xanh mới có thể hạ nhiệt, khi thời tiết ổn định và các vùng trồng rau dần phục hồi. Trong thời gian này, người tiêu dùng được khuyến nghị nên ưu tiên chọn rau củ theo mùa, mua tại siêu thị hoặc các chuỗi cửa hàng nông sản an toàn để đảm bảo chất lượng và hạn chế rủi ro về giá.

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão- Ảnh 8.
Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão- Ảnh 9.

Theo tiểu thương Nguyễn Thị Viễn - người có hơn 5 năm bán rau tại chợ Làng Hồ, đây là đợt tăng giá thứ hai chỉ trong vòng hơn một tháng. “Hồi giữa tháng 9, sau bão số 3, rau cũng tăng chóng mặt. Sau khoảng hai tuần, nguồn rau dần ổn định, giá giảm về gần mức cũ. Nhưng chưa kịp mừng thì liên tiếp hai cơn bão nữa kéo đến, mưa lớn nhiều ngày khiến rau ngập úng, thối rễ. Giờ giá lại tăng gấp đôi, thậm chí cao hơn đợt trước” - chị Viễn chia sẻ. Ảnh: N.H.

Đợt tăng giá lần này cũng cho thấy thị trường rau xanh của Hà Nội vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung ven đô và các tỉnh lân cận. Theo các chuyên gia, để giảm thiểu biến động giá trong những thời điểm thời tiết bất lợi, thành phố cần đẩy nhanh quy hoạch vùng trồng rau an toàn, đầu tư hệ thống che phủ và tưới tiêu chủ động, qua đó giúp người dân ổn định nguồn cung rau xanh – mặt hàng thiết yếu trong đời sống hàng ngày.

Ukraine bất ngờ đưa hàng trăm tấn hàng vào Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta đứng top tiêu thụ trên thế giới

Theo Ngọc Hiền

VTV

