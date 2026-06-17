Gia thế của “học sinh cá biệt” trên VTV: Là con trai “cảnh sát hình sự” Võ Hoài Nam

Phía Bên Kia Thành Phố đang là tựa phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ khai thác đề tài học đường, tính minh bạch trên ghế nhà trường, tình bạn và những rung động tuổi mới lớn theo cách gần gũi, nhẹ nhàng. Trong dàn nhân vật trẻ của phim, Cương - do Võ Hoài Vũ đảm nhận - là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.

Cương (bên trái) và người bạn thân

Phía Bên Kia Thành Phố là phim có đề tài học đường đang gây chú ý

Cương là một nam sinh có phần vô tư, ham chơi và từng dành phần lớn thời gian để chơi game. Tuy nhiên, Cương có tính cách chính trực, thẳng thắn, biết bênh vực lẽ phải. Cậu bạn được nhiều người xem nhận xét là dễ thương, chân thực và gợi nhớ quãng thời gian học trò của chính mình.

Không chỉ vậy, những màn tung hứng giữa Cương và người bạn thân cũng tạo nên nhiều tình huống hài hước. Với biểu cảm tự nhiên cùng lối diễn duyên dáng, Võ Hoài Vũ được nhiều khán giả ưu ái gọi là "cây hài mới nổi" của phim Việt giờ vàng.

Đằng sau vai diễn đang nhận được nhiều thiện cảm ấy là Võ Hoài Vũ - con trai cả của “cảnh sát hình sự” NSƯT Võ Hoài Nam. Sinh năm 2000, Hoài Vũ tốt nghiệp lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Võ Hoài Vũ

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực truyền hình, sân khấu kịch cũng là niềm đam mê lớn của nam diễn viên trẻ. Dù mới tốt nghiệp, Võ Hoài Vũ đã tham gia vở Búp bê của đạo diễn Trần Lực tại Lucteam. Trong chương trình Đêm thơ nhạc kịch Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, anh đảm nhận vai Đế Thích trong vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Năm 2024, Võ Hoài Vũ tiếp tục tham gia Liên hoan Kịch nói Toàn quốc 2024 cùng Lucteam và giành Huy chương Bạc. Thành tích này được xem là bước tiến đáng chú ý trên con đường nghệ thuật của nam diễn viên trẻ. Hoài Vũ cũng thường xuyên tham gia các hoạt cảnh, trưng bày chuyên đề tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Hoài Vũ tham gia diễn xuất tại một trưng bày chuyên đề tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Ở ngoài đời, Võ Hoài Vũ sở hữu ngoại hình cá tính cùng gương mặt góc cạnh đậm chất điện ảnh. Nhiều khán giả nhận xét anh chàng là “sao y bản chính” thời trẻ của NSƯT Võ Hoài Nam. Là con của một nghệ sĩ nổi tiếng, Võ Hoài Vũ có thêm lợi thế khi được chính bố chỉ dạy, góp ý về chuyên môn.

Tuy nhiên, đi cùng với lợi thế cũng là áp lực không nhỏ. Hoài Vũ từng thừa nhận bản thân phải cố gắng gấp nhiều lần người khác để thoát khỏi cái bóng của người cha nổi tiếng. Anh mong muốn khán giả nhớ đến mình với tư cách "diễn viên Võ Hoài Vũ" thay vì chỉ là con trai của NSƯT Võ Hoài Nam.

Võ Hoài Vũ rất giống bố

Ngoài niềm đam mê nghệ thuật, Võ Hoài Vũ còn được nhiều người yêu mến bởi tình cảm dành cho gia đình. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên người thân cùng những lời nhắn đầy yêu thương.

Hoài Vũ có cách xưng hô đặc biệt khi gọi bố là "anh trai" hoặc "anh ba". Vào một dịp sinh nhật của NSƯT Võ Hoài Nam, Võ Hoài Vũ từng viết: "Tuổi mới, con chúc ba sẽ mãi trẻ đẹp như vậy, luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên nữ hoàng và các con" .

Hoài Vũ cũng không quên nói đùa với bố: "Mà năm nào chúc sinh nhật ba con cũng phải nhắc lại ba chửi con ít ít chút chút thôi, không chửi thì nhớ mà chửi lại buồn lắm ba ạ" .

Trên tài khoản MXH, NSƯT Võ Hoài Nam cũng thường xuyên thể hiện tình cảm với con trai. Gần nhất, vào đầu tháng 6 vừa qua, “cảnh sát hình sự” nổi tiếng đăng ảnh con trai và viết một bài thơ: “Nó và tôi, cách nhau vài ba tuổi/ Quãng đường dài, đã rong ruổi cùng nhau/ Để trưởng thành, phải phấn đấu.. trước sau/ Tôi dặn nó, ngã càng đau… càng nhớ” .

Trước đó, NSƯT Võ Hoài Nam từng có nhiều năm tạm gác công việc diễn xuất để tập trung chăm sóc gia đình. Nam nghệ sĩ cho biết sau khi con trai đầu lòng chào đời, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con vì điều khiến anh lo lắng nhất là con cái đi sai đường. Chính vì vậy, anh luôn cố gắng đồng hành cùng các con trong cuộc sống cũng như định hướng nghề nghiệp.

Gia đình NSƯT Võ Hoài Nam

Một số hình ảnh khác của Võ Hoài Vũ

(Ảnh: FBNV)