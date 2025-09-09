Giá tiêu hôm nay 9/9: Giữ ổn định, cao nhất 152.000 đồng/kg

Ảnh minh họa

Khảo sát trong ngày 9/9, giá tiêu tiếp tục giữ ổn định ở mức 150.000 – 152.000 đồng/kg.

Cụ thể, các thương lái tại Đắk Lắk và Đắk Nông đang cùng thu mua hồ tiêu ở mức 152.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Gia Lai đứng ở mức thấp nhất là 150.000 đồng/kg. Còn tại khu vực Đông Nam Bộ, gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai, giá tiêu hiện phổ biến ở mức 151.000 đồng/kg.

Thời gian qua, giá hồ tiêu nội địa giữ đà tăng do đã hết mùa vụ thu hoạch từ tháng 5, lượng hàng trong nhà dân không còn nhiều.

Phần lớn nông dân trồng tiêu đã bán ra, rất ít người còn giữ hàng. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn cần mua vào để giao các đơn hàng đã ký. Bên cạnh đó, việc Mỹ bắt đầu áp dụng thuế đối ứng với hàng hóa chuyển khẩu lên đến 40% khiến các doanh nghiệp hạn chế nhập tiêu nguyên liệu để chế biến xuất khẩu.

Số liệu thống kê cho thấy, đầu năm các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ 3.000-4.000 tấn/tháng tiêu từ Brazil nhưng hiện nay chỉ nhập khoảng 1.000 tấn/tháng.

Nguồn cung hạn chế, doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua tiêu nội địa, do đó trong ngắn hạn, giá tiêu được dự báo vẫn tiếp tục tăng.

Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen ASTA Malaysia ở mức cao nhất là 9.700 USD/tấn, tiếp đến là tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.087 USD/tấn và tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam dao động trong khoảng 6.240 – 6.370 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l, thấp nhất trên thị trường.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10.042 USD/tấn, tiêu trắng Việt Nam đứng ở mức 9.150 USD/tấn và tiêu trắng Malaysia ASTA đạt 12.900 USD/tấn.

Theo thống kê, 8 tháng từ đầu năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đã vượt qua 1 tỷ USD, cao nhất so với cùng kỳ 7 năm gần đây.

Giá hồ tiêu tiếp tục giữ ở mức cao do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu thế giới duy trì ổn định.