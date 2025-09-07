Giá tiêu ngày 7/9: Giá tiêu ổn định, thấp nhất 151.000 đồng/kg

Ảnh minh hoạ

Khảo sát sáng nay ngày 7/9 tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm, giá tiêu duy trì ổn định ở mức 151.000 – 153.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng được thu mua ở mức cao nhất là 153.000 đồng/kg. Ngược lại, giá tiêu tại Gia Lai đạt thấp nhất với 151.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác thuộc khu vực Đông Nam Bộ như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai, giá tiêu vẫn đang phổ biến ở mức 152.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.086 USD/tấn, tiếp tục giảm thêm 7 USD/tấn so với phiên trước đó.

Tương tự, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng giảm 50 USD/tấn, xuống chỉ còn 6.600 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen ASTA Malaysia giữ ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Còn tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.240 – 6.370 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

IPC cho biết, thị trường hồ tiêu thế giới trong tuần đầu tiên của tháng 9 có diễn biến trái chiều. Sau 2 tuần ổn định liên tiếp, giá tiêu Ấn Độ trong nước và quốc tế đều ghi nhận tăng trong tuần này. Trong khi đó, giá tiêu Indonesia trong nước và quốc tế giảm, một phần do đồng Rupiah Indonesia mất giá so với USD.

Ước tính sản lượng niên vụ 2024–2025 chỉ đạt khoảng 172.000 tấn, thấp hơn năm trước, trong khi năm 2024 chúng ta đã xuất khẩu gần 250.000 tấn nhờ tận dụng tồn kho và nhập khẩu tái xuất.

Điều này đồng nghĩa, nguồn cung đang ngày càng eo hẹp. Với doanh nghiệp, bài toán sống còn lúc này là quản trị nguồn hàng, thay vì đẩy mạnh mua gom ngắn hạn dễ đẩy giá lên thêm, cần ký hợp đồng linh hoạt, chủ động nhập khẩu bổ sung để giữ ổn định nguồn cung và uy tín với khách hàng lớn như Mỹ, Đức, Ấn Độ – hiện chiếm hơn 40% tổng kim ngạch. Đồng thời, đầu tư vào chế biến sâu và đáp ứng các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sẽ giúp nâng giá trị, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô.

Với nông dân, mức giá hiện tại cho lợi nhuận ước tính 70.000 đồng/kg, cơ hội hiếm để cải thiện thu nhập. Song, bà con không nên mở rộng diện tích ồ ạt mà tập trung vào chăm sóc vườn hiện hữu, nâng cao năng suất và chất lượng hạt. Giá cao là cơ hội, nhưng chỉ bền vững khi sản xuất đi cùng chất lượng và uy tín lâu dài.